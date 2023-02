Ten Hag laat Weghorst en Malacia starten; De Jong begint in de basis bij Barça

Donderdag, 16 februari 2023 om 17:30 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:49

De opstellingen van Barcelona en Manchester United voor de kraker in de tussenronde van de Europa League zijn bekend. Manager Erik ten Hag heeft bij the Red Devils opnieuw een basisplaats ingeruimd voor Wout Weghorst. Ook Tyrell Malacia staat aan de aftrap, terwijl Frenkie de Jong op het middenveld van Barça start. Het fraaie Europese affiche vangt om 18.45 uur aan in het Spotify Camp Nou.

Xavi kiest voor twee wijzigingen ten opzichte van het gewonnen LaLiga-duel met Villarreal (0-1). In de verdediging vervangen Marcos Alonso en Jordi Alba respectievelijk Andres Christensen en Alejandro Baldé. Op het middenveld kan Xavi voorlopig nog geen beroep doen op zijn geblesseerde aanvoerder Sergio Busquets. Franck Kessié vormt hierdoor opnieuw het middenveld met De Jong en Pedri. In de voorhoede kiest Xavi voor Raphinha, Robert Lewandowski en Gavi.

Manchester United

Weghorst begon tijdens zijn eerste acht wedstrijden als Mancunian telkens in de basis, en daar wordt donderdagavond dus een negende wedstrijd aan toegevoegd. Op aangeven van de Nederlandse spits maakte Alejandro Garnacho zondag de bevrijdende 0-2 tegen Leeds United. Het tienertalent zit tegen Barcelona echter opnieuw op de bank.

?? Presenting your United XI to take on Barcelona at the Nou Camp ??#MUFC || #UEL — Manchester United (@ManUtd) February 16, 2023

Ten Hag kan nog geen beroep doen op het geblesseerde trio Anthony Martial, Antony en Scott McTominay. Lisandro Martínez en Marcel Sabitzer zijn bovendien geschorst. Luke Shaw vormt hierdoor het hart van de defensie met Raphaël Varane en Malacia start als linksback. Casemiro moest de afgelopen twee Premier League-duels met Leeds aan zich voorbij laten gaan, maar keert voor het treffen met Barcelona terug in de basis.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Alonso, Alba; Kessié, De Jong, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Gavi.

Opstelling Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Shaw, Malacia; Casemiro, Fernandes, Fred; Sancho, Weghorst, Rashford.