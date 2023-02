Josep Guardiola roemt twee grootste uitblinkers na belangrijke zege op Arsenal

Donderdag, 16 februari 2023 om 11:35 • Paul Jeursen • Laatste update: 11:38

Manchester City deelde afgelopen woensdagavond een dreun uit aan Arsenal. De ploeg van Josep Guardiola won in het Emirates Stadium met 1-3 en nam de koppositie in de Premier League op doelsaldo over van the Gunners. City heeft al wel één duel meer gespeeld dan de Londenaren. Guardiola was na afloop lovend over de prestatie van zijn manschappen en lichtte in het bijzonder twee spelers uit die volgens hem essentieel waren bij de overwinning.

Voor de tweede keer dit seizoen won Manchester City van Arsenal. Afgelopen januari zegevierde de ploeg van Guardiola thuis met 1-0 in de vierde ronde van de FA Cup. Ruim twee weken later wist City in de Premier League de eerste van de twee competitieduels met Arsenal in winst om te zetten. Guardiola was vol lof over al zijn spelers, maar noemde twee namen die er volgens hem bovenuit staken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“De spelers haalden in de wedstrijd tegen Arsenal een geweldig hoog niveau. Bernardo Silva en Rúben Dias waren in de tweede helft echt de sleutel tot deze overwinning. Ook ben ik heel blij voor Jack Grealish”, zei de Spanjaard. De Engelsman zette City twintig voor tijd op een 1-2 voorsprong en tekende pas voor zijn derde seizoenstreffer aan. “Hij werkt heel hard en qua doelpunten en assists zit hij er vaak tegenaan, maar de laatste weken gaat het erg goed bij hem”, zo sprak Guardiola. Grealish moest na zijn treffer vanwege een blessure het veld overigens verlaten.

Door de overwinning nam City de koppositie over van Arsenal, zij het op doelsaldo en met een wedstrijd meer gespeeld. Guardiola was na afloop dan ook realistisch. “Het is fantastisch om in dit stadion drie punten te pakken. Maar zij (Arsenal, red.) hebben natuurlijk nog wel een wedstrijd minder gespeeld. Arsenal was in de eerste helft veel beter dan wij. Gelukkig begonnen wij de tweede helft agressiever en kwamen wij meer en meer in de wedstrijd. Het was echt niet makkelijk in de eerste helft en dat zag je wel aan ons spel.” Komend weekend gaat City op bezoek bij laagvlieger Nottingham Forest. Arsenal brengt een bezoek aan middenmoter Aston Villa.