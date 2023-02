Van Nistelrooij kiest voor Ismael Saibari tegen Sevilla; Hazard op de bank

Donderdag, 16 februari 2023 om 19:39 • Paul Jeursen • Laatste update: 19:56

De opstelling van PSV voor het Europa League-duel met Sevilla is bekend. Ruud van Nistelrooij kiest ervoor om te starten met Guus Til op het middenveld en Ismael Saibari als rechtsbuiten. Daardoor moeten Thorgan Hazard en Johan Bakayoko genoegen nemen met een reserverol. De wedstrijd in het Ramón Sánchez Pizjuán in Sevilla begint om 21.00 uur en is live te volgen via Veronica.

Walter Benítez verdedigt het doel in Sevilla. Van Nistelrooij ziet verder geen reden om wijzigingen door te voeren in de achterhoede. Dat betekent dat Jordan Teze, André Ramalho, Jarrad Branthwaite en Van Aanholt (v.r.n.l.) de defensie vormen. In Europees verband kreeg PSV dit seizoen tot nu toe pas vier doelpunten tegen.

Op het middenveld keert Guus Til terug in de basis. Naast hem staan Ibrahim Sangaré en Joey Veerman. Xavi Simons, die in het met 6-0 gewonnen duel met FC Groningen ook op het middenveld startte, schuift door naar de linksbuitenpositie. Daardoor begint Hazard op de bank. Dat laatste geldt ook voor Bakayoko: Saibari krijgt de voorkeur als rechtsbuiten. In de spits staat opnieuw Luuk de Jong, die het opneemt tegen zijn oude club, waar hij negentien keer scoorde in 94 wedstrijden.

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Branthwaite, Van Aanholt; Til, Sangaré, Veerman; Saibari, De Jong, Simons.