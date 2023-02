Nederlands toptalent (17) maakt grote indruk met werelddoelpunt in Serie C

Donderdag, 16 februari 2023 om 09:56 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:26

Dean Huijsen heeft woensdagavond zijn visitekaartje afgegeven. De zeventienjarige centrumverdediger was twee keer trefzeker namens Juventus Next Gen in de Coppa Italia van de Serie C. Huijsen maakte een werelddoelpunt tegen Foggia door vanaf eigen helft in te dribbelen en na een lange solo met een afstandsschot onderkant lat binnen te schieten.

Huijsen staat al langer te boek als toptalent. Juve werd het volgens GOAL eerder deze week met de Nederlander eens over een contractverlenging tot medio 2027. De lange verdediger had een verbintenis tot medio 2024. Met het openbreken van zijn contract worden Bayern München en Barcelona afgetroefd. Die topclubs hadden het toptalent vorige maand nog in het vizier.

De 17-jarige Dean Huijsen, sinds een paar weken overgeheveld van de U19 naar Juventus Next Gen, kende een prima woensdagavond. De Nederlandse centrale verdediger maakte twee doelpunten in de beker, waaronder deze wereldgoal. Klopt aardig op de deur. pic.twitter.com/UxVVBAh13H — Wesley Victor Mak ???? (@WesleyVictorMak) February 15, 2023

Huijsen werd recent overgeheveld van Juventus Onder 19 naar Juve Next Gen en was woensdagavond twee keer trefzeker met zijn ‘mindere’ linkerbeen. Mede dankzij een benutte strafschop met rechts werd na een penaltyreeks uiteindelijk de finale van de Coppa Italia bereikt. De Amsterdammer liet zich eerder ook al zien in Europees verband. In de Youth League was de verdediger trefzeker tegen achtereenvolgens Paris Saint-Germain (4-4), Maccabi Haifa (1-3 winst) en opnieuw PSG (5-3 nederlaag). I Bianconeri eindigden achter de Fransen als tweede in de groep en stootten dus door naar de achtste finale, waarin Juventus werd uitgeschakeld door de leeftijdsgenoten van KRC Genk.

GOAL bestempelde Huijsen in de zomer van 2022 als de 'nieuwe Matthijs de Ligt'. Het medium maakt die vergelijking met de Oranje-international vanwege zijn fysiek, kalmte, timing, positionering en het feit dat ze allebei Nederlands zijn. Hoewel Huijsen een Nederlander is, genoot hij een groot gedeelte van zijn jeugdopleiding in Spanje. Zijn familie verhuisde namelijk naar Marbella toen hij vijf jaar oud was. De nu 1,95 meter lange mandekker begon bij Costa Unida CF, waarna hij tussen 2015 en 2021 de opleiding van Málaga doorliep. Ondanks interesse van onder meer Real Madrid koos Huijsen in 2021 voor een overstap naar Italië. Op 22 december 2022 maakte hij zijn officieuze debuut voor het eerste elftal in de oefenwedstrijd tegen HNK Rijeka (1-0 winst).

