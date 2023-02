Vermoedelijke opstelling Ajax: John Heitinga voert twee wijzigingen door

Donderdag, 16 februari 2023 om 09:37 • Paul Jeursen • Laatste update: 09:44

Ajax wil zich donderdag in de Johan Cruijff ArenA een goede uitgangspositie verschaffen voor het Europa League-tweeluik met 1. FC Union Berlin. Het Algemeen Dagblad verwacht dat John Hetinga in zijn eerste Europese wedstrijd als hoofdtrainer van Ajax twee wijzigingen doorvoert ten opzichte van het Eredivisie-duel met RKC Waalwijk (3-1 winst) van afgelopen zondag. Steven Bergwijn keert terug in de basis, waardoor Francisco Conceição naar de bank verhuist. Ook Calvin Bassey zou zich op mogen maken voor een basisplaats.

Op de persconferentie van afgelopen woensdag liet Heitinga weten zich niet aan de tegenstander te willen aanpassen. De oefenmeester sloot echter ook niet uit wijzigingen in zijn basiself door te voeren om Ajax ‘in zijn kracht te laten spelen’. Hij kan in ieder geval weer beschikken over Bergwijn, die tegen RKC ontbrak met bovenbeenklachten. Behalve de geblesseerde Ahmetcan Kaplan beschikt Heitinga verder over een volledig fitte selectie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Gerónimo Rulli maakt donderdagavond zijn Europese debuut voor Ajax. In het seizoen 2020/21 won hij met Villareal de Europa League. Devyne Rensch bestrijkt de rechterkant, terwijl Owen Wijndal als linksback fungeert. In het centrum voert Heitinga volgens het AD een wijziging door. Jurriën Timber en Bassey vormen het centrale duo, waardoor Edson Álvarez naar het middenveld verhuist.

De Mexicaan vult de rol in van verdedigende middenvelder. Verder wordt het middenrif gecompleteerd door Davy Klaassen en Steven Berghuis. Dit zou betekenen dat Taylor kind van de rekening is en op de bank moet beginnen. Voorin kan Heitinga dus weer rekenen op Bergwijn, die naar verwachting vanaf zijn favoriete plek links voorin zal spelen. Dusan Tadic is de spits van dienst en Mohammed Kudus speelt vanaf rechts. Volgende week, op donderdag 24 februari, staat de return in Berlijn op het programma.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Rulli; Rensch, Timber, Bassey, Wijndal; Berghuis, Álvarez, Klaassen; Kudus, Tadic, Bergwijn.