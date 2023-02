‘Ontmoeting in Parijs voedt geruchten over Premier League-transfer Neymar’

Donderdag, 16 februari 2023 om 08:39 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:43

Neymar staat mogelijk voor een overstap naar Chelsea, zo melden Le Parisien en ESPN. Volgens verschillende bronnen hebben Paris Saint-Germain-voorzitter Nasser al Khelaifi en Todd Boehly, mede-eigenaar van Chelsea, elkaar dinsdag in Parijs ontmoet om een mogelijke transfer van de Braziliaanse aanvaller te bespreken. PSG verlangt naar verluidt zestig miljoen euro voor de 31-jarige Neymar.

Verschillende media meldden afgelopen zomer al dat Neymar bij PSG mocht vertrekken. De aanvaller lag bij de Franse grootmacht al langer onder vuur, mede doordat hij in juni vier kilo te zwaar terugkeerde van zijn vakantie. Neymar zou zich van meet af aan als een diva hebben gedragen en werd meermaals beschuldigd van luiheid en een onprofessionele houding. De 124-voudig international van Brazilië beschikt bij PSG nog over een contract tot medio 2027 en verdient ruim dertig miljoen euro in Parijs.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De vraagprijs van zestig miljoen euro is voor Chelsea geen probleem. De Londenaren gaven dit seizoen liefst 610 (!) miljoen euro uit aan inkomende transfers: een record. Tijdens de recente winterse transferwindow werd er maar liefst met 370 miljoen euro gesmeten om onder meer Enzo Fernández, Mykhaylo Mudryk en Noni Madueke in te lijven. Boehly kreeg afgelopen zomer ook al de mogelijkheid om Neymar aan te trekken, echter kwam een transfer destijds niet van de grond.

Ziyech

In een luxe hotel nabij de Arc de Triomphe zou niet alleen een mogelijke transfer van Neymar naar Stamford Bridge tussen Al Khelaifi en Boehly zijn besproken. Ook de mislukte transfer van Hakim Ziyech naar het Parc des Princes kwam ter sprake. De aanvaller annex middenvelder had al een persoonlijk akkoord met PSG, maar zag een overgang naar het Parc des Princes op Deadline Day afketsen. Chelsea had het papierwerk niet op tijd in orde. The Blues stuurden naar verluidt tot drie keer toe de verkeerde documenten naar PSG.