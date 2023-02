Openhartige Bergwijn: ‘Dat herhaalde ik toen Schreuder met me kwam praten’

Donderdag, 16 februari 2023

Steven Bergwijn is duidelijk geweest tegenover zijn voormalig trainer Alfred Schreuder dat hij geen rechtsbuiten is. De vijftigjarige oefenmeester werd eind januari ontslagen na een reeks van zeven Eredivisie-duels zonder zege. Bergwijn zegt een goede band met Schreuder te hebben gehad, al waren zij het niet altijd met elkaar eens.

Bergwijn kende een sterke start bij Ajax met zes goals in zes duels, maar bleef vervolgens twaalf wedstrijden op rij droog staan. Ook Ajax kende een dramatische reeks met remises tegen onder meer FC Emmen, NEC en FC Volendam. “We waren meer los zand op een gegeven moment. Op het veld dan, want in de kleedkamer merkte ik niets”, vertelt Bergwijn openhartig tegenover het Algemeen Dagblad. “Op trainingen ontstaan soms wel irritaties. Dat is niet gek. Eerder normaal als je niet wint. Je hoeft ook niet met iedereen beste vrienden te zijn, zolang je maar voor elkaar door het vuur gaat op het veld.”

De aanvaller van Ajax noemt de ruime nederlaag tegen Napoli (1-6) in de Champions League een kantelpunt en ‘harde klap’. Schreuder wijzigde vervolgens zijn basisformatie, waardoor Bergwijn reeks duels als rechtsbuiten werd opgesteld. “Iedereen weet dat ik geen rechtsbuiten ben”, vertelt hij lachend. “Ik heb wel eens gehoord dat ik ook op rechts goed kan spelen, omdat ik daar bij Oranje onder Ronald Koeman gespeeld zou hebben. Maar dat was heel anders. Daar was ik meer een schaduwspits naast Memphis en pakte Dumfries de rechterflank. Niet te vergelijken met hoe Ajax speelt.”

Bergwijn geeft te kennen dat hij duidelijk ‘naar alles en iedereen’ is geweest over dat hij geen rechtsbuiten is. “Vanaf het moment dat Ajax me wilde kopen eigenlijk al. Ik zei: hou er rekening mee. Dat herhaalde ik toen de trainer met mij kwam praten. En toen hij me op rechts wilde zetten, zei ik: we kunnen het altijd proberen, maar ik ben geen rechtsbuiten. Ik begreep ook niet echt waarom hij wilde switchen.” De Oranje-international vond zijn mindere productiviteit geen reden om hem van de linkerflank af te halen. “Op links haal je het best in me naar boven. Je kunt me nog beter op het middenveld dan op rechts zetten.”

Ook tegenover de nieuwe trainer John Heitinga is Bergwijn duidelijk geweest over zijn favoriete positie. “Het maakt me wel uit waar ik speel, maar ik zal een rol nooit weigeren en op elke plek alles geven.” De aanvaller geeft aan de selectie er nu na enkele zeges onder Heitinga weer positief in zit en laat vragen over zijn band met Schreuder liever achterwege. “We zijn nu aan een nieuw tijdperk begonnen. Maar ik had op zich wel een goede band met Alfred, hoor. We waren het niet altijd eens met elkaar. Dan geef ik mijn mening, zoals ik dat altijd doe. Discussies hebben we gehad, maar problemen, nee.”