Derksen irriteert zich: ‘Het zijn allemaal open deuren, zeg nou eens wat man!’

Donderdag, 16 februari 2023 om 07:15 • Jordi Tomasowa

Johan Derksen is nog niet onder de indruk van de media-optredens van John Heitinga. Volgens de Snor vertelt de trainer van Ajax alleen maar clichés. Heitinga zei op een persconferentie ter voorbereiding op de Europa League-wedstrijd tegen Union Berlin van donderdagavond dat Ajax beducht is voor de sterktes van de Berlijnse revelatie van de Bundesliga. De oefenmeester liet ook weten dat de Amsterdammers ‘heel goed’ de standaardsituaties moeten verdedigen en deze het liefst niet moeten weggeven.

In gesprek met Noa Vahle van Vandaag Inside herhaalde Heitinga woorden van gelijke strekking toen hij gewezen werd op het gegeven dat Ajax dit seizoen kwetsbaar in de omschakeling en standaardsituaties is gebleken. “Dat is een feit dat wij daar moeite mee hebben. Het is aan ons om ervoor te zorgen dat we ons daar goed tegen wapenen. Dat heeft ook te maken met de veldbezetting en het moment dat je de bal verliest. De tijd ertussen tot het duel, en het heeft ook te maken met de restorganisatie. We moeten bijna de perfecte wedstrijd spelen.”

“Je moet gedisciplineerd en goed geconcentreerd zijn”, vervolgde Heitinga. “We weten wat zij doen en hoe zij spelen. Het is aan ons om in ieder geval wel vanuit onze eigen kracht te spelen. We weten ook dat we heel goed de standaardsituaties moeten verdedigen en deze het liefst niet moeten weggeven." Derksen was niet onder de indruk van het getoonde interviewfragment tijdens Vandaag Inside. “Allemaal open deuren, verschrikkelijk. Het zijn alleen maar clichés, een aaneenschakeling van clichés.”

Volgens Derksen heeft het vaak weinig zin om trainers of voetballers aan het woord te hebben. “Zij hebben mediatraining en maken alleen nog geluid en zeggen niks meer. De mensen willen graag trainers aan het woord hebben, dus je bent wel min of meer verplicht om ze te interviewen. Dit is zo’n interview... Heitinga is de nieuwe trainer van Ajax en wil zich neerzetten, maar zeg dan eens wat man! Het is alleen maar jargon en cursustaal.”