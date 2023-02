Theo Janssen: ‘Hij spreekt bijzonder Nederlands en is te wisselvallig voor top’

Woensdag, 15 februari 2023 om 23:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:21

Theo Janssen denkt dat Noa Lang te wisselvallig presteert om naar een absolute topclub te kunnen. De oud-middenvelder is wel een groot liefhebber van Lang, die woensdagavond met Club Brugge tekortkwam tegen Benfica (0-2). "Hij kan fantastisch voetballen, maar hij is wisselvallig. En als je wisselvallig bent, dan gaan topclubs je niet ophalen", aldus Janssen bij RTL 7.

Lang ging zelf afgelopen zomer volledig uit van een vertrek uit Brugge en sprak in een interview uit dat hij België 'heet' had gemaakt. Ondanks geruchten over AC Milan bleef een toptransfer uit. "Hij heeft het lot zelf in handen", zegt Janssen. "Maar topclubs willen een speler hebben die constant presteert en die goals en assists produceert. De laatste tijd is dat ook iets minder bij hem." Lang staat dit seizoen op 7 goals en 3 assists in 25 duels. "Er gebeurt best wel veel om hem heen, zeg maar. Je hoort best wel veel dingen. Hij moet zich lekker focussen op het voetbal."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Indien Lang dat laatste advies ter harte neemt, kan hij volgens Janssen ver komen. "Het is een fantastische speler. Van Gaal nam hem ook mee naar het WK, die vindt hem ook goed. Ik denk ook dat hij er alles voor overheeft, alleen het is misschien een karakter dat moeilijk te peilen is voor mensen. En als je moeilijk te peilen bent, ben je vaak lastig. Ik denk niet dat hij lastig is. Hij krijgt wel dat stempel. Het is een hele aparte jongen. Hij is opgegroeid op straat en spreekt best bijzonder Nederlands, waar mensen wel een oordeel over hebben. Maar ik spreek ook geen ABN", knipoogt de oud-middenvelder.

Hedwiges Maduro sluit zich vervolgens aan bij Janssen. "Theo heeft het perfect verwoord", vindt Maduro, die Lang adviseert om verder te kijken dan de absolute top in Europa. "Ik denk dat het belangrijk is dat hij in een betere competitie gaat voetballen. Als hij daar wekelijks speelt, en dat hoeft niet bij een topclub, het kan ook in de subtop, dan kan dat een springplank zijn. Nu speelt hij bij een topclub in België, en als je het daar even niet laat zien, dan denken ze: dan kun je het ook niet in Engeland, Spanje of Duitsland. Daar moet hij wel heen."