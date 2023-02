Janssen doet pijnlijke constatering over status Ziyech bij Chelsea

Woensdag, 15 februari 2023 om 23:59 • Rian Rosendaal • Laatste update: 00:24

Theo Janssen maakt zich zorgen over de plaats in de pikorde van Hakim Ziyech bij Chelsea. De analist van RTL7 zag de aanvallende middenvelder tegen Borussia Dortmund (1-0 nederlaag) opvallend vaak overgeslagen worden door zijn medespelers. Janssen is daarnaast kritisch op Enzo Fernández. Hij noemt de miljoenenaanwinst van Chelsea zelfs 'overschat'. Janssen zag Fernández een verkeerde inschatting maken bij het doelpunt van Karim Adeyemi, die de Argentijn op snelheid klopte tijdens zijn solo en vervolgens scoorde.

"Als je als middenvelder niet snel bent, moet je het hebben van je inzicht. Dan stap je juist bewust wat terug, om de omgeving beter te kunnen scannen", zoomt Janssen in op het spel van Fernández. "Als middenvelder is het heel belangrijk dat je je momenten kiest. En deze jongen is balgeoriënteerd. Overal waar de bal is, is hij. En dan pak je veel ballen af." Janssen ziet nog meer zwakke plekken in het spel van Fernández, die tegen Dortmund negentig minuten binnen de lijnen stond.

GOAL! Borussia Dortmund komt via een razendsnelle Karim Adeyemi op 1-0 tegen Chelsea. De aanvaller blijft rustig, het stadion ontploft! #UCL #BVBCHE pic.twitter.com/1PyY1BuQJS — VTBL ? (@vtbl) February 15, 2023

"Hij is ook niet heel rap, hij is langzaam", vervolgt Janssen zijn kritische analyse over de deze winter aangetrokken Fernández. "Kijk, als je dan zo georiënteerd bent op de bal, dan zul je heel veel ballen afpakken en zullen mensen dat ook zeggen. Maar hij loopt ook heel vaak verkeerd, en hij geeft ruimtes weg die hij eigenlijk moet afdekken. Dus als je met twee controlerende middenvelders speelt, dan is het de bedoeling dat de ene de linkerzone pakt en de andere (Ruben Loftus-Cheek, red.) de rechterzone. En als de ene naar de zijkant uitwijkt, dan moet de andere naar de as. Maar deze jongen loopt alleen maar mee."

Ziyech

"Hij is een beetje overschat, dat is het verhaal. Het is een prima speler, maar nooit geen 121 miljoen waard", verwijst Janssen naar het exorbitante bedrag dat Chelsea in januari neerlegde voor de controlerende middenvelder. "Als ze dertig miljoen voor hem hadden betaald, had je ook gezegd: 'Ja, prima bedrag'." De oud-speler is een stuk beter te spreken over Ziyech, al plaatst hij ook een kanttekening. "Ik ben wel fan van hem. Als ik hem vandaag zie spelen, hij was toch wel heel dreigend. Wel ongelukkig in de eindfase, hoor. Maar hij is wel de hele tijd bezig. Ik vond dat hij het aardig deed, maar het gaat bij een aanvaller om het geven van assists en het maken van goals. Volgens de statistieken heeft hij een assist (in de Premier League, red.)."

Fernández werd op snelheid geklopt door Adeyemi bij de goal van Dortmund.

Collega-analist Ron Vlaar zag Ziyech heel weinig betrokken worden in het spel van Chelsea. "In de tweede helft wel wat meer", vult Janssen aan. Presentator Simon Zijlemans constateerde net als Vlaar dat de international van Marokko vaak werd overgeslagen in met name het eerste halfuur. "Dat zegt ook wel iets. Als je betrouwbaar bent, krijg je ballen. Als je de goede dingen doet, krijg je ballen. Heb je veel balverlies, slaan ze je over", zo besluit Janssen zijn verhaal over de status van Ziyech binnen de Chelsea-selectie.