Real Madrid heeft geen kind aan Elche en dankt Benzema voor dubbelslag

Woensdag, 15 februari 2023 om 22:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:52

Real Madrid heeft in eigen huis simpel afgerekend met Elche. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti was dankzij treffers van Marco Asensio, Karim Benzema (tweemaal) en Luka Modric met 4-0 te sterk voor de hekkensluiter. In het eigen Estadio Santiago Bernabéu had de Koninklijke, ondanks de nodige afwezigen, geen kind aan Elche. Door de overwinning verkleint Real Madrid het gat met koploper Barcelona tot acht punten. Elche blijft met negen punten onderaan staan.

Real Madrid had vooraf de nodige kopzorgen. Thibaut Courtois, Eden Hazard, Toni Kroos en Ferland Mendy zijn geblesseerd, terwijl Vinícius Júnior ontbrak wegens een schorsing. Op doel koos Ancelotti daarom voor Andriy Lunin, die op het WK voor clubs ook al onder de lat stond. Door de afwezigheid van Mendy schoof David Alaba door naar de linksbackpositie, waardoor Nacho Fernández naast Éder Militão in het hart van de defensie stond opgesteld. Kroos en Modric, die op de bank begon, werden op het middenveld vervangen door Dani Ceballos en Federico Valverde. De voorhoede bestond uit Asensio, Benzema en Rodrygo. Aan de kant van Elche, dat vorige week tegen Villarreal zijn eerste overwinning van het seizoen boekte, verscheen voormalig Ajacied Lisandro Magallán aan de aftrap.

Real Madrid Asensio heeft nog geen 10 minuten nodig om de allereerste goal van de wedstrijd binnen te schuiven (en wat voor een)

De Madrilenen begonnen goed aan de wedstrijd en al in de derde minuut kwam het dicht bij de 1-0. Eerst kon Benzema zijn hak niet goed tegen een voorzet van Rodrygo zetten, waarna een kanonskogel van Militão rakelings naast ging. In de achtste minuut was het wel raak. Asensio pikte de bal op, dribbelde fraai langs een aantal verdedigers en schoof de bal met links in de verre hoek: 1-0. Benzema kreeg na een kwartier zijn tweede kans. Op aangeven van Rodrygo kopte de Fransman centimeters naast de paal. De Ballon d'Or-houder kopte even later op de arm van Enzo Roco, waarna de arbiter naar de stip wees. Benzema faalde vanaf elf meter niet: 2-0. Vlak voor rust kreeg de Koninklijke zijn tweede strafschop van de avond. Rodrygo werd licht getoucheerd door Diego González, waarna Benzema wederom vanaf elf meter raak schoot: 3-0.

Karim Benzema zet zijn naam op het formulier door een penalty binnen te schieten

Na rust kreeg Rodrygo twee schietkansen, die allebei door Elche-doelman Édgar Badía onschadelijk werden gemaakt. Ook via Benzema, die in buitenspelpositie stuitte op Badía, en een verraderlijk shot van Asensio bleef de thuisploeg dreigend. Toch ging het tempo bij de thuisploeg omlaag, terwijl Elche niet in staat bleek om iets aan de achterstand te doen. Tien minuten voor tijd kwam de vierde Madrileense treffer er alsnog. Invaller Modric werd op de rand van de zestien bereikt en zag zijn schot in de rechterkruising verdwijnen: 4-0. Dreigend zouden beide ploegen in het vervolg niet meer worden.

BOEM, 4-0 Balverlies op het middenveld bij Elche creëert een razendsnelle omschakeling bij de Madrilenen Luka Modric is de man die uiteindelijk de vierde goal op zijn naam schrijft