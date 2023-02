Adeyemi zet de turbo aan en bezorgt Dortmund zege met geweldige solo

Borussia Dortmund heeft woensdagavond met minieme cijfers gewonnen van Chelsea: 1-0. Een geweldige solo van Karim Adeyemi, die de individuele actie beloonde met een doelpunt, maakte na rust het verschil in het Signal Iduna Park. Sébastien Haller deed circa zeventig minuten mee bij Dortmund, Hakim Ziyech maakte de negentig minuten vol voor het verliezende Chelsea. De return in Londen is op 7 maart.

Haller speelde voor het eerst sinds zijn vertrek bij Ajax en de diagnose teelbalkanker weer in de Champions League. De aanvalsleider werd in de rug gesteund door onder meer Julian Brandt, Jude Bellingham en de dus trefzekere Adeyemi. Donyell Malen zat andermaal op de bank bij de Duitse Champions League-deelnemer, net als Marco Reus. Aan de kant van Chelsea was er wederom een basisplaats voor Ziyech. Ook Enzo Fernández, de aanwinst van 120 miljoen euro, João Félix en Mykhaylo Mudryk verschenen aan de aftrap in Dortmund.

Thiago Silva vergeet even dat hij op een voetbalveld staat. Zouden er ook volleybalscouts op de tribune zitten? #UCL #BVBCHE pic.twitter.com/2ufcBYwiwq — VTBL ? (@vtbl) February 15, 2023

Thiago Silva dacht na ruim een kwartier spelen te hebben gescoord uit een corner, maar hij deed dat wel met de hand. Het resultaat was een afgekeurde goal en een gele kaart. Na bijna twintig minuten spelen, en met beide ploegen redelijk in evenwicht, gaf Dortmund de eerste waarschuwing af. Bellingham wist de mee opgekomen Marius Wolf te vinden, maar de rechtsback schoot naast in kansrijke positie. Haller liet zich na bijna een half uur spelen voor het eerst echt gelden. Het schot van dichtbij van de spits verdween echter in het zijnet. Daarna was het de beurt aan Chelsea, met twee grote kansen voor João Félix. De Portugees schoot op aangeven van Ziyech over en raakte enkele minuten later de lat. Net voor het rustsignaal schoot de bedrijvige Wolf nog een keer naast. Geen doelpunten dus halverwege in Dortmund.

Tien minuten na rust toonde Gregor Kobel zich heel belangrijk voor Dortmund door een vrije trap van Reece James uit de rechterhoek te plukken. Diezelfde James zag een inzet in de zestien over het doel vliegen, na goed voorbereidend werk van Mudryk. Chelsea drong aan, maar kreeg daarbij de deksel op de neus. Thiago Silva kon al koppend niet scoren uit een hoekschop, waarna Raphaël Guerreiro Adeyemi wist te bereiken. De vleugelaanvaller begon op eigen helft aan een solo, sprintte onder meer Fernández eruit en verschalkte vervolgens ook Kepa: 1-0. Een orkaan van geluid barstte los in Dortmund, dat de voorsprong daarna niet meer weggaf.

De grootste kans van de wedstrijd! Joao Félix komt knap langs zijn man, maar heeft pech en raakt de lat... #UCL #BVBCHE pic.twitter.com/C4nTrHFrIX — VTBL ? (@vtbl) February 15, 2023

De moegestreden Haller werd na bijna zeventig minuten naar de kant gehaald, met Anthony Modeste als diens vervanger. Kort daarop kreeg Ziyech geel voor een wegwerpgebaar na een overtreding in de zestien van Dortmund. Emre Can ontpopte zich twaalf minuten voor tijd tot held van Dortmund door de bal net op tijd van de lijn te halen. De interceptie was nodig nadat Kobel een harde knal van Kalidou Koulibaly los had gelaten. Chelsea bleef tot het laatste moment aandringen, maar onder meer een inzet van Ziyech werd op tijd geblokt door de alerte Dortmund-defensie, terwijl Kobel op katachtige wijze een gekruld schot van Fernández pareerde. De thuisclub overleefde de vijf minuten aan blessuretijd en reist over drie weken met goede papieren af richting Engeland.

GOAL! Borussia Dortmund komt via een razendsnelle Karim Adeyemi op 1-0 tegen Chelsea. De aanvaller blijft rustig, het stadion ontploft! #UCL #BVBCHE pic.twitter.com/1PyY1BuQJS — VTBL ? (@vtbl) February 15, 2023