Benfica met één been in de kwartfinale; invaller David Neres van grote waarde

Woensdag, 15 februari 2023 om 22:52 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:26

Benfica staat met één been in de kwartfinale van de Champions League. De ploeg uit Lissabon was woensdagavond met 0-2 te sterk voor Club Brugge. De score werd geopend door João Mario, waarna David Neres vlak voor tijd de tweede treffer maakte. De Portugezen waren de dominante partij in België, terwijl Brugge aanvallend onmachtig bleek. De return vindt plaats op 7 maart.

Bij Brugge begonnen Bjorn Meijer en Noa Lang aan de aftrap. Laatstgenoemde stond tien dagen geleden tegen Royal Antwerp verrassenderwijs in de spits en trainer Scott Parker koos tegen Benfica voor hetzelfde alternatieve recept. Dat betekende dat Roman Yaremchuk, die vorig jaar zomer de overstap maakte van Benfica, op de bank begon. Denis Odoi stond opvallend genoeg aan de aftrap, wat ten koste ging van de meer aanvallend ingestelde Mats Rits. Aan de kant van Benfica was Gonçalo Ramos lange tijd een vraagteken vanwege een dijblessure, maar was op tijd hersteld. Voormalig Feyenoorder Fredrik Aursnes stond in de 4-2-3-1-opstelling van trainer Roger Schmidt als rechteraanvaller opgesteld, terwijl ook João Mario en Rafa Silva achter Ramos speelden. Ex-Ajacied Neres begon op de bank.

Benfica was de betere partij in de openingsfase en dat leidde tot een kopkansje voor Ramos, die testte of Simon Mignolet alert was. Aan de andere kant had Meijer een goede pass in huis op de vertrokken Tajon Buchanan, waarna de Canadees na een goede dribbel stuitte op Odysseas Vlachodimos. Een schot van Lang vloog even daarna over. Benfica werd daarna de dominante partij en dat leidde tot kansen voor Rafa Silva, die de bal miste, en Aursnes. De Noor kreeg veel ruimte, maar kon zijn schot niet op doel krijgen. Het gevaar bleef zeer concreet toen Antonio Silva en Ramos over kopten en een schot van Rafa Silva tegen de buitenkant van de paal belandde. Toch leek juist Brugge op slag van rust op voorsprong te komen. Op aangeven van Lang kopte Odoi binnen, maar laatstgenoemde bleek buitenspel te staan.

Vlak na rust kreeg Benfica een strafschop. Jack Hendry wilde de bal wegwerken, maar raakte daarbij de inkomende Ramos. João Mario ging achter de bal staan en via de handschoenen van Mignolet en de onderkant van de lat werd het 0-1. Benfica bleef de betere ploeg, al werden de kansen schaarser naarmate de tweede helft vorderde. Brugge probeerde het vooral via snelle tegenaanvallen, zonder dat dat tot grote kansen leidde. Schmidt bracht snelheid in de ploeg met de entree van Neres en vlak daarna kreeg Álex Grimaldo een goede schietkans. Hij wachtte te lang, waardoor een hoekschop het maximale resultaat bleek. Neres bleef dreigend en enkele minuten voor tijd maakte hij er 0-2 van. De vleugelaanvaller omspeelde Meijer en schoot overtuigend binnen. In blessuretijd werd zijn tweede treffer afgekeurd wegens buitenspel.