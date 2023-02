Rodrygo mist zijn steun en toeverlaat: ‘In alle opzichten, in alles’

Woensdag, 15 februari 2023 om 23:25 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:39

Rodrygo zegt zijn landgenoot Casemiro erg te missen bij Real Madrid. Laatstgenoemde vertrok vorig jaar zomer bij de Koninklijke om een avontuur aan te gaan bij Manchester United. Rodrygo stelt dat de ervaring van Casemiro van onschatbare waarde was voor de jongelingen bij Real Madrid. "In alles, in alles", antwoordt Rodrygo wanneer GOAL hem vraagt op welke manier Casemiro wordt gemist.

"Hij wordt erg gemist bij ons, omdat hij ons altijd hielp. Binnen en buiten het veld. We zijn een jong team en we hebben veel dingen nodig en hij, net als Marcelo, was al langere tijd bij de club." Casemiro maakte in juli 2013 de overstap van São Paulo naar Real Madrid. Met de Spaanse topclub won hij onder meer liefst vijfmaal de Champions League. Net als Casemiro vertrok ook Marcelo in de zomer van 2022 uit de Spaanse hoofdstad. "Zij hielpen ons altijd en we missen ze allebei."

Rodrygo koos in 2019 voor Real Madrid, maar onthult dat rivaal Barcelona lange tijd zijn nieuwe club leek te worden. De interesse van de Madrilenen stelde Rodrygo voor een keuze. "Toen mijn vader het nieuws vertelde...", brengt hij in herinnering. "Ik vertel dit verhaal altijd. Ik had twee shirts: één van Barça en één van Real Madrid, dus ik moest kiezen. Het was een makkelijke keuze voor me, maar er was al een akkoord bereikt met Barcelona. Het was een verrassing voor me dat Real Madrid zich meldde. Het was even schrikken, maar daarna werd het één van de gelukkigste momenten van mijn leven."

Rodrygo won sinds zijn komst al zeven prijzen met de regerend Champions League-houder. Zo werden er na zijn komst twee Spaanse landstitels en een Champions League veroverd. In 141 wedstrijden voor de club was hij goed voor 28 doelpunten en 27 assists. Rodrygo is inmiddels twaalfvoudig international van Brazilië en speelde tijdens het afgelopen WK in Qatar in iedere wedstrijd van a Seleção mee. Na een spannende wedstrijd in de kwartfinale tegen Kroatië werd er na strafschoppen verloren. De eerste misser van de Brazilianen kwam op naam van Rodrygo. "Ik neem mijn verantwoordelijkheid altijd, net als op het WK. Toen er gevraagd werd wie er een penalty wilde nemen bood ik me aan. Ik zal mijn verantwoordelijkheden nooit uit de weg gaan."