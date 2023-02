Manchester City deelt dreun uit aan Arsenal en zet Premier League op zijn kop

Woensdag, 15 februari 2023 om 22:27 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:11

Manchester City heeft woensdagavond een gigantische slag geslagen in de Premier League. De manschappen van Josep Guardiola wonnen in het hol van de leeuw van Arsenal en nemen de koppositie op doelsaldo over. Kevin De Bruyne schoot City vroeg in de wedstrijd op voorsprong na een blunder van Takehiro Tomiyasu, waarna Arsenal via een penalty van Bukayo Saka de stand vlak voor rust gelijktrok. De bezoekers speelden vervolgens een ijzersterke tweede helft en nemen dankzij treffers van Jack Grealish en Erling Braut Haaland drie punten mee naar Manchester: 1-3. Arsenal heeft overigens nog een duel tegoed ten opzichte van City.

Kort voor de topper kreeg Arsenal een grote tegenvaller te verwerken. Thomas Partey bleek niet fit genoeg om te spelen en werd vervangen door Jorginho, in januari overgenomen van Chelsea. Tomiyasu kwam op de rechtsbackpositie in de ploeg voor Ben White. Bij Manchester City koos Guardiola voor een opvallende variant met Bernardo Silva als veredelde linksback, zeker bij balbezit van Arsenal. Nathan Aké stond links centraal achterin opgesteld.

Oh Oh Oh Tomiyasu! ?? Kevin de Bruyne profiteert optimaal van deze blunder van Tomiyasu. 0-1 voor City! ?? https://t.co/lkjxnxwHgx#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/BxUlJACswo — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) February 15, 2023

De eerste echte kans van de wedstrijd was in minuut 22 voor Eddie Nketiah, die een vrije kopbal na een voorzet van Oleksandr Zinchenko niet op doel kreeg. Binnen twee minuten daarna lag de bal er aan overzijde in. Tomiyasu speelde de bal onder druk van Grealish te kort terug op doelman Aaron Ramsdale. De Bruyne kwam ertussen en wipte de bal van grote afstand ineens fraai over de goalie van Arsenal heen.

Tomiyasu had het direct goed kunnen maken, maar zag zijn kansrijke volley over het doel van City vliegen. Arsenal had in de fase daarna duidelijk de overhand en forceerde zes minuten voor rust een penalty. Nketiah werd in het strafschopgebied weggestoken door Granit Xhaka en tikte de bal uit een lastige hoek nog net voorbij de uitgekomen doelman Ederson. Aké haalde de inzet van Nketiah van de doellijn, maar zag tot zijn verbazing dat scheidsrechter Steven Taylor naar de stip wees, omdat Ederson was doorgelopen op Nketiah. Saka bleef ijzig kalm en schoof de bal simpel binnen: 1-1. Op slag van rust raakte City na een vrije trap de lat via Aké, die onbedoeld een kopbal van Rodri verlengde.

?????? Saka houdt het hoofd koel en scoort vanaf de stip de gelijkmaker! Het staat weer gelijk in het Emirates Stadium. Krijgen we een winnaar in de tweede helft? ?? https://t.co/lkjxnxwHgx#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/9t7Pbiw2vK — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) February 15, 2023

City kwam na rust ijzersterk uit de kleedkamer en zette Arsenal onder druk. Haaland werd vastgepakt door Gabriel en leek een penalty te krijgen, maar na schier eindeloos beraad constateerde de VAR buitenspel en werd de strafschop ingetrokken. Arsenal kwam aan de overzijde dichtbij via Nketiah, die met zijn sliding net niet bij een lage voorzet kon komen. City werd meteen daarna gevaarlijk via een vrije trap: Rodri zag Ramsdale ternauwernood redden, waarna de rebound van Manuel Akanji van de lijn gehaald werd door Jorginho.

Twintig minuten voor tijd was het alsnog raak. Haaland en Gündogan verplaatsten de bal razendsnel van rechts naar links, waar Grealish klaarstond om de bal binnen te schuiven. De bal werd nog aangeraakt door Tomiyasu, waardoor Ramsdale kansloos was: 1-2. Arsenal had het zwaar, maar claimde nog wel een penalty, toen invaller Leandro Trossard neerging na contact met Kyle Walker. Taylor oordeelde dat de Belg de verdediger te veel opzocht. City maakte het vrij snel daarna af via een prachtige aanval. De Bruyne vond met een lage bal Haaland, die in de drukte met links aannam en met rechts binnenschoot: 1-3. Nketiah verprutste in de slotfase nog een behoorlijke kopkans.