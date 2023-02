Janssen: ‘Cijfers bij Dortmund vergeleken met hier, een wereld van verschil’

Theo Janssen vraagt zich af of Donyell Malen er ooit in zal slagen om een vaste plaats te veroveren bij Borussia Dortmund. De analist denkt dat de aanvaller zeker over bepaalde kwaliteiten beschikt, maar ziet ook dat Malen het lastig heeft in een topcompetitie zoals de Bundesliga. De Nederlander zit woensdagavond in het Champions League-duel met Chelsea andermaal op de bank. Janssen laat daarnaast zijn licht schijnen over de onlangs teruggekeerde Sébastien Haller.

"Malen heeft het bij PSV natuurlijk heel goed gedaan", zo opent Janssen in de Champions League-uitzending van RTL7. "Het is een spits die het vooral moet hebben van ruimte achter de laatste linie en die onderweg moet zijn. En het van zijn loopacties moet hebben. Als je bij een ploeg zit die kort op de zestien speelt en in een kleinere ruimte bediend wordt, dan is hij toch wel een beetje beperkt. Hij is daar als spits gekomen en speelt heel veel aan de zijkant."

Volgens Janssen is de stap van de Eredivisie naar de Bundesliga erg groot geweest voor Malen. "Bij PSV kun je nog een keer een balletje verkeerd aannemen, maar hier heb je geen tijd. En zijn statistieken bij Dortmund (tien goals in 58 duels, red.) zeggen genoeg. Als je die ziet en daarvoor bij PSV (55 goals in 116 duels, red.). Dat is een wereld van verschil", aldus de assistent-trainer van Vitesse, die tevens vindt dat Haller zijn beperkingen heeft als aanvalsleider van Dortmund. "Het is een prima spits, maar het is geen wereldspits", zegt Janssen als presentator Simon Zijlemans verwijst naar de vele doelpunten van Haller voor Ajax in de Champions League.

Afwachten met Haller

"Dus we moeten ook niet overdrijven. Het is gewoon een prima speler die het bij Ajax heel goed heeft gedaan. In de Premier League heeft hij het heel moeilijk gehad", verwijst Janssen naar de periode van Haller bij West Ham United. "Bij Dortmund weten we het nog niet, dus dat moeten we nog gaan zien. Een prima spits voor de Nederlandse competitie, maar in het buitenland moeten we het nog maar zien."