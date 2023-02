Erik ten Hag: ‘Een ongelooflijke speler die elk team ter wereld beter maakt’

Woensdag, 15 februari 2023 om 20:45 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:00

Erik ten Hag spreekt zich voorafgaand aan de Europa League-clash met Barcelona lyrisch uit over Frenkie de Jong. De manager van Manchester United slaagde er afgelopen zomer niet in om de 25-jarige middenvelder weg te halen uit Catalonië en denkt met weemoed terug aan hun onderlinge samenwerking bij Ajax. "Frenkie speelde in 2018/19 in een fascinerend team en heeft zich in Spanje ontwikkeld tot een nog betere speler", aldus Ten Hag op de persconferentie.

Ten Hag beschouwt De Jong als een van de beste opbouwers in het topvoetbal. "Frenkie speelt van achteruit en zorgt dat hij altijd tijd heeft. Het was een plezier om met hem te werken. Hij is een ongelooflijk, een speler die elk team ter wereld beter maakt. Hij heeft unieke kwaliteiten." Om die reden probeerde de manager om zijn landgenoot afgelopen zomer naar Manchester te halen. De Jong zag het echter niet zitten en bleef Barcelona ondanks druk van bovenaf trouw.

"Ik denk dat Barcelona ook een moeilijke club is", zegt Ten Hag in vergelijking met Manchester United. "Ze spelen momenteel hun beste voetbal in jaren. Ze verdedigen goed, maar hun grootste kwaliteit is dat ze heel veel balbezit hebben. De inspiratie van Johan Cruijff, die voel je hier nog altijd, ze spelen naar zijn idee." Donderdag speelt Ten Hag met United in het Camp Nou. "Het is geweldig om hier in Barcelona te staan. Ik hou van de clubcultuur, ze hebben veel grote spelers en teams voortgebracht."

Ten Hag beschouwt de Europa League niet als een minderwaardig toernooi. "Natuurlijk willen beide clubs liever schitteren in de Champions League, maar we staan in de Europa League. Dat geeft aan dat we een reset nodig hadden, beide clubs. En ik denk dat we allebei op de goede weg zijn en deze wedstrijden zullen ons ook weer beter maken." Ten Hag zal moeten puzzelen om tot een opstelling te komen voor het play-offduel in de Europa League. Christian Eriksen, Lisandro Martínez, Antony, Donny van de Beek, Anthony Martial en Casemiro zijn geblesseerd.

Xavi over Frenkie de Jong

Ook Xavi sprak op zijn persconferentie over De Jong, die een vaste basisplaats lijkt te hebben veroverd in het huidige Barcelona. "Frenkie was heel duidelijk tegen mij in de zomer", zegt de coach van Barcelona over de transfersoap van de Oranje-international. "Hij wilde bij Barcelona blijven. Hij twijfelde niet. Hij is onze speler en ik ben erg blij met hem. Hij geniet van zijn tijd op het veld en ik denk dat dat het belangrijkst is."