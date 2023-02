Van Nistelrooij: ‘Dat ben ik niet met je eens, nee, dat vind ik helemaal niet’

Woensdag, 15 februari 2023 om 19:34 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:38

Ruud van Nistelrooij praat voorafgaand aan de ontmoeting met Sevilla in de tussenronde van de Europa League met respect over zijn collega Jorge Sampaoli. De coach van PSV ziet progressie bij de Spaanse ploeg, maar vindt zeker niet dat de Argentijnse oefenmeester onverantwoordelijke risico's neemt wat betreft zijn opstellingen en tactische keuzes. PSV treedt donderdag aan in het Ramón Sánchez Pizjuán voor de heenwedstrijd.

"Je ziet dat ze de laatste weken een opwaartse lijn te pakken hebben. Ze staan natuurlijk niet heel goed in de competitie", verwijst Van Nistelrooij bij ESPN naar de twaalfde plaats van Sevilla in LaLiga. "Maar deze trainer heeft het wel aan de gang gekregen, ook in de manier van spelen. Er zit veel voetbal in en er is een hoge intensiteit. Wij moeten vooral zelf ook voetballen en ook die intensiteit laten zien in het drukzetten. En hopelijk kun je dan aan de bal wat doen." De PSV-coach verwerpt de stelling dat Sevilla onder Sampaoli super aanvallend speelt, een soort Harakiri-voetbal.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

PSV-opponent Sevilla zet de weg omhoog in: ‘Ocampos geeft nieuwe energie’

Voetbalzone kijkt vooruit op de clash van PSV in Spanje. Lees artikel

Sevilla niet te aanvallend

"Dat ben ik niet met je eens", geeft Van Nistelrooij direct te kennen. "Nee, dat vind ik helemaal niet, dat het alles of niks is. Want ze spelen in principe met drie centrale verdedigers en backs die hoog staan. Maar ze staan goed als ze de bal verliezen, dus ik vind niet dat het alles of niets is wat hij doet", duidt Van Nistelrooij de speelwijze van de opponent van PSV in de Europa League. De trainer verlegt vervolgens de aandacht naar zijn eigen ploeg en 'schroomt niet om tactische aanpassingen te doen', mocht dat nodig zijn tegen Sevilla.

"Het is belangrijk dat je vanuit je eigen kracht denkt", geeft Van Nistelrooij mee aan zijn spelers. "En vanuit je eigen manier van spelen. Dat je daarin accenten aanbrengt ten opzichte van de tegenstander, maar wel zoveel mogelijk vanuit je eigen speelwijze." Sampaoli geeft bij ESPN vooral onder de indruk te zijn van de voorhoede van PSV. "Met De Jong en Simons. Ze hebben een uitstekende omschakeling. Kortom, een erg complete ploeg."