Arsenal-fans vlak voor cruciale topper tegen Man City zeer bezorgd om Partey

Woensdag, 15 februari 2023 om 19:27 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:48

De voorbereiding van Arsenal op de cruciale topwedstrijd tegen Manchester City is allesbehalve ideaal. Thomas Partey, onmisbaar in de succesformatie van Mikel Arteta, kampt met klachten. Partey arriveerde woensdagavond rond 19:00 uur met zijn eigen auto wél bij het Emirates Stadium en werd daarna gezien met clubarts Gary O’Driscoll. De Ghanees is alsnog afgehaakt en blijft buiten de wedstrijdselectie. Het duel begint om 20:30 uur en is live te zien bij Viaplay.

Woensdagavond sijpelden berichten door in Engeland dat Partey de enorm belangrijke wedstrijd voor Arsenal waarschijnlijk zou moeten missen. De Ghanees leek toch fit genoeg bevonden om ieder geval aan een warming-up te starten in het eigen stadion. Partey staat bekend om zijn blessuregevoeligheid, maar bleef dit seizoen bespaard van grote problemen. De middenvelder is een van de belangrijkste pilaren in het elftal van Arsenal en startte 18 van de 21 gespeelde competitieduels.

Jorginho is de aangewezen vervanger voor Partey. De Italiaans international werd in januari op het laatste moment weggehaald bij Chelsea. Arteta kiest bij Arsenal voor veel gekende namen. De enige andere wijziging is te vinden op de rechtsbackpositie, waar Ben White zijn plek afstaat aan Takehiro Tomiyasu. Arsenal is bezig aan zijn beste seizoen in de Premier League in twintig jaar tijd en kan woensdagavond een enorme horde nemen. Bij winst wordt achtervolger Manchester City op negen verliespunten achterstand gezet.

Josep Guardiola kiest bij Manchester City voor een formatie met slechts drie pure verdedigers. Nathan Aké zal links centraal spelen, met naast hem Rúben Dias en Kyle Walker. Bernardo Silva en Kevin De Bruyne zullen naar verwachting de zijkanten van het middenveld bespelen, terwijl Rodri en Ilkay Gündogan de controle moeten bewaken. Erling Haaland voert als gebruikelijk de voorhoede aan, terwijl Riyad Mahrez en Jack Grealish de flanken bezetten.

Opstelling Arsenal: Ramsdale; Tomiyasu, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Xhaka, Ödegaard, Jorginho; Saka, Nketiah, Martinelli.

Manchester City: Ederson; Walker, Rúben Dias, Aké; Bernardo Silva, Rodri, Gündogan, De Bruyne; Mahrez, Haaland, Grealish.