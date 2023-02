John Heitinga: ‘Wat wij bij Ajax doen, is het allermoeilijkst dat er is’

Woensdag, 15 februari 2023 om 17:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:48

John Heitinga is niet van plan om zich aan te passen aan Union Berlin. De trainer van Ajax geeft op de persconferentie voorafgaand aan de play-offwedstrijd in de Europa League wel toe dat zijn ploeg kwetsbaarheden vertoont. "Ik hoor en lees steeds over onze restorganisatie. Het klopt, wij geven best veel mogelijkheden weg", aldus Heitinga.

De coach legt uit dat aan de filosofie van zijn club nu eenmaal risico's verbonden zijn. "Het spel dat Ajax wil spelen, is het allermoeilijkst dat er is", vindt Heitinga. "Je hebt ook teams die in een compacte organisatie spelen. Die hangen allemaal in de eigen zestienmeter, met snelle mannetjes voorop, en dan is het rennen." Tegen RKC Waalwijk (3-1 winst) kwam Ajax zondag op die manier een helft lang in flinke problemen.

"Dat verdedigen vergt een stukje concentratie en discipline. Wat ik altijd aangeef, zeker aan de laatste lijn en de keeper, die het doordekken moeten organiseren: ga uit van het slechtste scenario. Dat zijn dingen die we moeten finetunen en waar we continu mee bezig zijn. We bieden dat ook visueel aan aan de spelers. Dat is het mooie van de technologie die er tegenwoordig is. Dat je heel veel kan doen met beelden."

Donderdag hervat Ajax zijn Europese campagne met een thuiswedstrijd tegen Union. Heitinga kent de fysieke kracht van de nummer twee van de Bundesliga. "We weten dat zij met hoekschoppen en vrije trappen vanaf de flank sterk zijn. Dat is iets voor ons om te elimineren. Ik vind altijd dat je een hoekschop ten koste van alles moet voorkomen. Ze geven ook heel veel vroege voorzetten via de wingbacks. Het is aan ons om ons zodanig te positioneren dat we altijd druk op die bal hebben. Dat die bal niet gegeven wordt."

Heitinga verlangt van zijn ploeg dat na balverlies meteen pressing wordt gegeven. "Wat heel belangrijk voor ons wordt morgen: de tijd tussen balverlies en in duel komen moet zo kort mogelijk zijn. We weten dat ze de hoeken willen bespelen. Het is aan ons om die hoeken te bewaken. Daarin heb je spelers nodig die de breedte kunnen verdedigen en ook in de rug kunnen verdedigen." Heitinga weet dat Ajax optimaal zal moeten presteren tegen Union. "We zitten in het proces om ons te verbeteren, maar we weten dat het in de Europa League om twee wedstrijden gaat. We zullen heel goed moeten zijn om verder te komen. De focus en discipline gaan een cruciale rol spelen morgen."