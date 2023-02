Karsdorp gooit bij clubkanaal van AS Roma zijn eigen advocaat onder de bus

Woensdag, 15 februari 2023 om 18:20 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:51

Rick Karsdorp is na enkele maanden afwezig te zijn geweest weer helemaal terug bij AS Roma. Karsdorp was enkele maanden afwezig na een conflict met trainer José Mourinho en werd tijdens zijn absentie door de supporters van Roma uitgemaakt voor 'verrader'. Zijn advocaat en de FIFPro namen het voor hem op, maar in het interview met het clubkanaal van Roma laat Karsdorp nu opvallend genoeg weten dat zij 'niet namens hem praatten'.

Karsdorp leefde enkele tijd in onmin met Mourinho, nadat de Nederlander matig inviel in de uitwedstrijd tegen Sassuolo in november vorig jaar. De Portugese oefenmeester stelde na afloop van dat duel dat het team 'gesaboteerd' werd vanwege de 'onprofessionele en incorrecte houding' van Karsdorp, zonder daarbij expliciet zijn naam te noemen. De voormalig Feyenoorder weigerde tijdens het WK om mee te gaan naar de trainingsstage van Roma in Japan.

Karsdorp was zo verbolgen over de uitspraken van Mourinho, dat hij weigerde om nog op het trainingsveld te verschijnen of acte de présence te geven in Japan. Spanningen liepen op en Karsdorp werd door de supporters uitgemaakt voor 'verrader', wat hem er toe deed besluiten om even buiten het centrum van Rome te gaan wonen. De advocaat van Karsdorp, Salvatore Civale, verergerde de situatie door te stellen dat zijn cliënt excuses eist van Mourinho. Die uitspraak kon Tiago Pinto, de algemeen directeur van Roma, vervolgens niet waarderen en hij stelde dat Civale 'op zoek is naar roem en de hoofdrol wil spelen'.

Spelersvakbonden VVCS en FIFPro wilden dat i Giallorossi zouden ingrijpen. Zij spraken van een ‘pestcampagne’ en eisten dat de huidige nummer vier van de Serie A de rechten van de rechtsback zouden respecteren. In het interview met het clubkanaal van Roma laat Karsdorp zich uit over de veelbesproken laatste tijd. "Wat ik wil zeggen over mij en de coach: de FIFPro en mijn advocaat praatten niet namens mij", stelt Karsdorp. "Er zijn dingen gezegd die niet waar zijn. Ik wil voor deze club spelen en ik ben blij om terug te zijn. Dit is mijn zesde jaar bij Roma en ik hou ervan om voor de club te spelen."

Karsdorp is na een periode van blessureleed weer helemaal beschikbaar om minuten te maken voor Roma. De hoofdstedelingen doen nog volop mee voor een plek bij de top vier in de Serie A en nemen het in de tussenronde van de Europa League op tegen Red Bull Salzburg. De heenwedstrijd donderdag wordt in Oostenrijk afgewerkt. "Het is altijd mooi om iedere drie à vier dagen een wedstrijd te spelen. Dat was ik gewend en zoals ik eerder al zei: ik ben blij om terug te zijn en laten we wat wedstrijden spelen." Karsdorp had de laatste tijd last van zijn knie, maar is inmiddels van zijn klachten af. "Die bleef maar opzwellen, dus ik had wat pijn, maar nu voel ik me goed. Zeker fysiek, ik heb veel tijd in de gym doorgebracht en ook buiten heb ik individueel getraind."