Braziliaanse bond verrast met aanstelling van opvolger voor vertrokken Tite

Woensdag, 15 februari 2023 om 17:15 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:20

De Braziliaanse voetbalbond, CBF, geeft Ramon Menezes de kans als bondscoach. De vijftigjarige oefenmeester staat eind maart voor de groep tijdens de vriendschappelijke interland met Marokko. Menezes schuift door vanaf het Onder 20-team, waarmee hij zich onlangs tot wereldkampioen kroonde.

Afgelopen zondag pakte Brazilië Onder 20 de wereldtitel, nadat de leeftijdsgenoten van Uruguay met 2-0 aan de kant werden gezet. Op 25 maart staat de vriendschappelijke interland tegen Marokko in Tanger op het programma. Menezes krijgt de kans zich te bewijzen. "Hij is een nieuwe coach met heel veel potentieel", vertelt CBF-president Ednaldo Rodrigues. "We willen meer mensen met nieuwe en gedurfde ideeën bij onze nationale teams. Hij heeft uitstekend gefunctioneerd en liet zijn team op een moderne manier spelen, met alle karakteristieken van ons spel."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Menezes deed ervaring op als assistent-trainer van Abel Braga, Marcos Valadares en voormalig Real Madrid-trainer Vanderlei Luxemburgo. Sinds 2020 staat Menezes op eigen benen. Na een half jaar bij Vasco da Gama trok hij naar Clube de Regatas Brasil, waar hij een maand aan het roer stond voordat hij ontslagen werd vanwege de slechte resultaten. In maart 2022 werd hij bondcoach van Brazilië Onder 20. Het lukte het eerste team van de Zuid-Amerikanen tijdens het afgelopen WK in Qatar niet om wereldkampioen te worden. Kroatië bleek in de kwartfinale te sterk (1-1, 4-2 n.s.), waarna Tite meteen zijn ontslag indiende

Op 12 januari schreef Sport nog dat Luis Enrique de nieuwe bondcoach van de vijfvoudig wereldkampioen moest worden. De Spanjaard zit momenteel zonder werkgever na zijn ontslag bij Spanje. De CBF leek ten koste van alles een grote naam aan te willen stellen en kwam uit bij Enrique. Hoewel de Spanjaard als bondscoach van la Roja weinig succesvol was, boekte hij als trainer van Barcelona grote successen. Zo won Enrique in het seizoen 2014/15 de Champions League en wist hij daarnaast twee landstitels te veroveren met Barça. Enrique heeft als trainer ook een verleden bij AS Roma en Celta de Vigo. Tot een Braziliaans dienstverband komt het in ieder geval voorlopig niet. In een eerder stadium werden ook José Mourinho, Carlo Ancelotti en Josep Guardiola al hevig gelinkt aan het bondscoachschap van Brazilië.