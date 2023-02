Van een slepende blessure naar Tirana: ‘Ik wil echt slagen bij Feyenoord’

Donderdag, 16 februari 2023 om 09:30 • Wessel Antes • Laatste update: 09:46

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Denzel Hall, die dit seizoen op huurbasis uitkomt voor ADO Den Haag. De 21-jarige rechtsback debuteerde vorig seizoen onder trainer Arne Slot bij Feyenoord en hoopt nog altijd te slagen in De Kuip.

Door Wessel Antes

Hall groeide op in de Rotterdamse wijk Crooswijk en werd al snel verliefd op de bal. “Mijn broer voetbalde altijd en die heeft mij daarin meegetrokken. Ik heb anderhalf jaar bij HOV gespeeld, aan de rand van het Kralingse bos, en toen kwam Feyenoord al op mijn pad.” De rechtspoot is sinds zijn zesde aan de Stadionclub verbonden, maar was niet altijd al een verdediger. “In de jeugd was ik een aanvaller, ik stond rechtsbuiten of linksbuiten. Op een gegeven moment ben ik een aantal linies gezakt en nu speel ik al jaren als rechtsback.”

De verdediger kan zijn eerste ontmoeting met De Kuip nog goed herinneren. “Als je bij Feyenoord kampioen wordt in de jeugd mag je altijd een ereronde lopen in het stadion. Dat was wel indrukwekkend”, aldus Hall, die als kind al fan was van de club. “Ik keek altijd wel naar de wedstrijden en door de jaren heen is dat gevoel voor de club nog meer versterkt. Ik heb zestien seizoenen bij Feyenoord gespeeld, buiten dit jaar bij ADO, dus Feyenoord was de enige club die ik echt ken.” In Rotterdam-Zuid ligt Hall nog tot medio 2024 vast.

De vleugelverdediger bouwde door de jaren heen een goede band op met Quilindschy Hartman, die dit seizoen zijn grote doorbraak beleeft bij Feyenoord. “Ik heb jaren met hem gespeeld, dus het is prachtig om te zien dat hij het nu goed doet. Ook Ramon Hendriks is een goede vriend van mij geworden, maar die is net als ik verhuurd (aan FC Utrecht, red.). Dat Quinten Timber deze zomer is teruggekeerd bij Feyenoord is ook mooi, want wij zaten op jonge leeftijd al jarenlang bij elkaar in het team.”

In zijn tijd bij Feyenoord kende Hall ook een zware periode, in het seizoen 2020/21. “Ik had mijn voorste kruisband afgescheurd en er zat een flinke scheur in mijn meniscus. Dat betekende direct einde seizoen. Die blessure is de meest pittige uitdaging die ik heb gehad in mijn carrière. Zo’n gebeurtenis kan je als speler maken of breken. Achteraf denk ik dat het mij sterker heeft gemaakt. Vooral op mentaal vlak”, aldus de rechtsback, die Feyenoord dankbaar is voor zijn revalidatieperiode. “Ik had het geluk dat ik bij het eerste mocht revalideren. Beter kan eigenlijk niet. Daar zijn de beste fysio’s en ik heb alle aandacht gekregen die ik nodig had.”

Hall voor zijn debuut bij Feyenoord, tijdens het uitduel met NEC vorig jaar.

De langdurige blessure weerhield Hall niet om te blijven knokken voor zijn ultieme droom: spelen voor Feyenoord 1. Op 23 januari 2022 was het moment eindelijk daar, tijdens het gewonnen uitduel met NEC Nijmegen (1-4). Hall kwam vlak voor tijd in de ploeg als vervanger van Alireza Jahanbakhsh. “Ik was eerlijk gezegd wel een beetje zenuwachtig, maar het was fijn dat we al een 1-3 voorsprong hadden. Dat geeft natuurlijk wel wat extra zekerheid. Al met al zal ik dat moment altijd bij me dragen.” Later in het seizoen deed Hall een helft mee als linksback, tijdens de 0-1 uitzege op Go Ahead Eagles. Hij staat momenteel op twee officiële wedstrijden voor Feyenoord.

Hall zat tevens op de bank tijdens de eindfase van de legendarische Conference League-campagne. Van dichtbij zag hij Feyenoord over twee duels winnen van Olympique Marseille, om vervolgens mee te vliegen naar Tirana, waar Feyenoord in de finale net te kort kwam voor AS Roma (1-0). “Op het resultaat na was dat een van de mooiste ervaringen van mijn leven. Vooral de sfeer rondom die finale, om dat vanaf het veld te zien. Veel mensen weten het niet, maar vorig jaar heb ik ook veel last gehad van blessures. Uiteindelijk mocht ik wel mee naar de finale in Albanië, niet iedere voetballer kan zeggen dat hij zoiets heeft meegemaakt.”

De speelminuten in de hoofdmacht van Feyenoord en de Europese herinneringen smaken naar meer, zo zegt Hall. “Ik heb altijd gezegd dat ik Feyenoord 1 wil halen en dat is gelukt. Maar uiteindelijk wil ik ook echt slagen in Feyenoord 1. Daar moet ik elke dag hard voor werken, ook hier bij ADO, en dan gaan we zien hoe de toekomst eruit ziet.” Momenteel heeft Hall weinig contact met stafleden van Feyenoord. “Maar ik weet zeker dat ze me in de gaten houden. Ik denk dat ze druk bezig zijn met hun eigen prestaties en dat gaat goed, dus ik verwacht ook niet dat ze mij elke week een berichtje sturen. Ik hoop dat ze de lijn doortrekken en kampioen worden.”

Met Feyenoord-spits Danilo heeft Hall wel nog dagelijks contact. De rechtsback meldde zich afgelopen zomer al vroeg op Trainingscomplex 1908 en stuitte daar voor het eerst op de Braziliaan. “We waren allebei al eerder begonnen aan de voorbereiding en op die manier leerden we elkaar steeds beter kennen. Vervolgens gingen we ook regelmatig wat eten, ook met Ramon erbij, en inmiddels is hij een van mijn betere vrienden. We spelen bijna elke dag FIFA tegen elkaar.” Voor Hall is er nog wat werk aan de winkel. “Momenteel is Danilo wel beter, maar daar komt verandering in!”

Hall met Feyenoord-spits Danilo, met wie hij in korte tijd goed bevriend raakte.

Dat Hall nu op huurbasis voor ADO speelt is een beslissing die hij in samenspraak met Feyenoord heeft genomen. “We zijn om tafel gegaan en kwamen tot de conclusie dat een verhuur de beste optie was. ADO was een van de clubs die concreet werd en dat is uiteindelijk wel fijn geweest. Den Haag is dichtbij, dus voor deze overstap kon ik gewoon in Rotterdam blijven wonen. Daarnaast toonde ADO zich ambitieus en kende ik de toenmalige trainer Dirk Kuijt al goed.” Hall speelde twee jaar onder Kuijt bij Feyenoord Onder 19.

In november gingen ADO en Kuijt uit elkaar na een teleurstellende competitiestart. Hoewel het een veelvoorkomend onderdeel in de voetballerij is, vond Hall het vervelend voor zijn voormalig oefenmeester. “Natuurlijk voel je dat wel aankomen als speler, maar voor hem persoonlijk is het wel sneu. Ik heb een goede band met Dirk en vond het altijd fijn om voor hem te spelen.” De rechtsback is ervan overtuigd dat Kuijt er weer bovenop komt. “Natuurlijk, hij is een echte doorzetter. Waar het ook is, hij zal ergens wel een plek vinden waar hij aan de slag kan.”

Hall zelf moest ook wennen aan zijn overstap naar ADO. “Na zestien jaar kom je bij een andere club terecht, dat is niet niks. We zaten er als team niet lekker in en over mijn eigen spel was ik ook niet tevreden.” Inmiddels gaat het een stuk beter in Den Haag. ADO is al negen officiële wedstrijden ongeslagen. “De afgelopen maanden hebben we laten zien dat we veel beter kunnen presteren. Het spel kan misschien nog beter, maar ik merk in ieder geval hoe mooi het is om voor ADO te spelen. Ik ben inmiddels heel blij dat ik deze keuze heb gemaakt, het is echt een leerproces.”

Hall staat inmiddels op 23 officiële wedstrijden voor ADO. Hij vindt het mooi om in de Keuken Kampioen Divisie te spelen. “De belangen zijn hier natuurlijk nóg een stuk groter dan bij Jong Feyenoord. Je speelt ook op een hoger niveau, waardoor ik merk dat ik mezelf sneller ontwikkel.” De rechtsback speelt dit seizoen voor het eerst in zijn carrière wekelijks in volle stadions. “Dat is ook anders dan bij Jong Feyenoord, waar vooral vrienden en familie komen kijken. Als voetballer wil je natuurlijk voor zo veel mogelijk publiek spelen. Daardoor leer je hoe je met druk om moet gaan.”

Hall tijdens het verloren thuisduel met VVV-Venlo (2-3) in november vorig jaar.

Ook onder Dick Advocaat is Hall een vaste kracht in het Bingoal Stadion. De rechtsback vindt het mooi om met de 75-jarige Hagenaar te werken. “Ik kende hem natuurlijk al een beetje. In het seizoen dat ik bij het eerste van Feyenoord mocht revalideren was hij de hoofdtrainer. Daardoor wist ik wat ik kon verwachten en eigenlijk is alles precies hetzelfde gebleven. Dick is de perfecte man om een selectie scherp te houden. Hij hamert echt op het teambelang. Ik merk wel dat hij écht brengt wat wij nodig hebben.”

Hall was tot dusver slechts goed voor één doelpunt, die hij maakte in het verloren uitduel met Helmond Sport (2-1). In het restant van het seizoen hoopt de rechtsback aanvallend meer te brengen. “Ik moet meer assists geven, dat is ook echt een doel dat ik heb opgesteld. Nu sta ik nog op nul. Ik had er meer kunnen hebben, als ze mijn voorzetten hadden afgemaakt”, lacht Hall. “Nee, ik had de ballen af en toe ook beter kunnen afleggen. Dat moet gewoon beter, klaar. Het is een verbeterpunt waar ik aan werk. Ik wil belangrijker zijn voor de club.”

Waar ADO er voor de winterstop slecht voor stond, is het tij inmiddels gekeerd. De club kan weer naar boven kijken en het gat richting een plek in de play-offs bedraagt slechts vier punten. Hall merkt dat het team volledig gefocust is. “We doen er echt alles aan om alsnog voor die play-offs te gaan. De laatste weken halen we de resultaten die daarvoor nodig zijn, maar persoonlijk vind ik dat het spel nog een stukje beter kan. Voor mij persoonlijk betekent dat aanvallend meer bijdragen met assists en eventueel ook goals.” De Keuken Kampioen Divisie heeft nog veertien reguliere speelrondes te gaan.

Hall staat momenteel op 23 officiële wedstrijden voor ADO, waarin hij goed was voor één doelpunt

Na de zomer zal Hall zich in principe weer bij Feyenoord melden. “Daar heb ik het nog niet met de club over gehad, want nu focus ik me volledig op ADO. We hebben nog veel om voor te spelen, zowel in competitieverband als voor de beker. In de zomer kijken Feyenoord en ik opnieuw hoe het ervoor staat. Voor mezelf heb ik uiteraard mijn ambities, maar we gaan zien wat de toekomst brengt. Ik leef wat dat betreft echt met de dag.”

Hall speelde in het verleden een aantal jeugdinterlands voor Oranje, maar heeft ook Jamaicaanse roots. Zijn vader is geboren in het land van legendes als Bob Marley en Usain Bolt. Hall voelt daardoor een band met Jamaica. “Ik ben er nog nooit geweest, maar ik houd van Jamaica. Ik vind de muziek en het eten geweldig. Of ik het spelen van interlands voor Jamaica overweeg? Ik denk wel dat het een optie zou kunnen zijn, zeker. Vooral als Nederland nooit aanklopt. Iedereen droomt van een interlandcarrière, dus ook spelen voor Jamaica zie ik wel zitten. Absoluut!”

De rechtsback vindt het moeilijk om te zeggen waar hij over vijf jaar staat. “Dat is een lastige vraag, want je weet nooit hoe alles gaat lopen”, aldus Hall. “Ik ga er het beste van maken. Uiteraard hoop ik op meer kansen bij Feyenoord, en het blijft een droom om ooit een transfer naar het buitenland te maken. Naar Engeland, Spanje of Italië, een van de drie topcompetities. Dat is wel een ambitie, maar voor nu is het zaak om mezelf te blijven ontwikkelen.”

Paspoort

Naam: Denzel Hall

Club: ADO Den Haag (gehuurd van Feyenoord)

Leeftijd: 21

Positie: Rechtsback

Lengte: 180 cm

Aantal wedstrijden: 20

Sterke punten: Snelheid, tackles, passing