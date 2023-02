Barcelona rondt twee weken na Deadline Day nog een inkomende transfer af

Woensdag, 15 februari 2023 om 16:31 • Guy Habets • Laatste update: 17:06

Barcelona heeft twee weken na het sluiten van de transferdeadline nog een nieuwe speler gehaald. Julián Araujo, die op Deadline Day te horen kreeg dat zijn overstap naar Spotify Camp Nou net te laat was afgerond, maakt alsnog de overstap van LA Galaxy naar de Catalaanse topclub. Daar was goedkeuring van de FIFA en de Major League Soccer voor nodig.

Het scheelde een paar seconden of Araujo was op 31 januari van dit jaar al speler van Barcelona geweest. Het papierwerk werd echter net te laat ingeleverd door beide clubs en dus moest de Mexicaanse rechtsback genoegen nemen met nog een half jaar bij LA Galaxy. Los Azulgrana lieten het er echter niet bij zitten en schakelden de hulp van de FIFA in om de komst van Araujo toch nog mogelijk te maken. De wereldvoetbalbond heeft er, samen met de Major League Soccer, nu voor gezorgd dat de transfer per direct is afgerond.

Dat betekent dat Araujo donderdag op het vliegtuig stapt naar Barcelona om daar als nieuwe speler gepresenteerd te worden. De Catalanen betalen iets minder dan vier miljoen euro om de Mexicaan over te nemen en hebben hem vastgelegd tot medio 2026. Araujo is niet ingeschreven voor de Europa League en kan dus niet debuteren tegen Manchester United, maar zit komend weekend wellicht wel al bij de selectie voor de competitiewedstrijd tegen Cádiz.

De Catalanen lieten Héctor Bellerín op de slotdag van de transfermarkt transfervrij vertrekken naar het Portugese Sporting Portugal. Araujo zou vervolgens gehaald worden om zijn plekje in de selectie over te nemen, zodat trainer Xavi mogelijkheden heeft om te rouleren. Jules Koundé krijgt nu meestal de voorkeur als rechtervleugelverdediger, al is de Fransman van nature meer een centrale verdediger. Sergi Roberto kan ook als rechtsback uit de voeten, maar speelt zelf liever op het middenveld.