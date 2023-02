Heitinga sluit wijzingen bij Ajax niet uit en duidt situatie van Bergwijn

Woensdag, 15 februari 2023 om 16:12 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:24

John Heitinga is niet van plan om zich aan te passen aan Union Berlin. De trainer van Ajax neemt het donderdagavond in de tussenronde van de Europa League op tegen de Berlijnse revelatie van de Bundesliga. Heitinga sluit echter niet uit dat hij wijzigingen in zijn basiself door zal voeren om Ajax ‘in zijn kracht te laten spelen’. De oefenmeester laat daarnaast weten dat Steven Bergwijn hoogstwaarschijnlijk fit is voor het treffen met Union.

Heitinga verwacht tegen Union weer te kunnen beschikken over Bergwijn. De aanvaller moest de competitiewedstrijd tegen RKC Waalwijk (3-1) van afgelopen zondag aan zich voorbij laten gaan vanwege een bovenbeenblessure. Woensdag trainde Bergwijn weer mee. "Steven heeft de hele training mee kunnen doen", laat Heitinga woensdag op de persconferentie ter voorbereiding op het Europa League-duel weten. “Met hem erbij hebben we een extra wapen. Als hij geen reactie heeft, is de kans groot dat hij erbij is.”

Ajax boekte zondag een moeizame zege op RKC, dat uit de counter verschillende keren gevaarlijk kon worden. Union wordt in Duitsland geprezen voor het countervoetbal onder trainer Urs Fischer. Heitinga zal zich niet gaan aanpassen aan de aankomende tegenstander. De trainer sluit echter niet uit dat Calvin Bassey zijn opwachting in de basis zal maken, waardoor Edson Álvarez een linie naar voren schuift. “Dat zou zeker kunnen. Ik ga kijken hoe wij onze ploeg in de kracht kunnen zetten, daar ben je elke wedstrijd mee bezig. Of het nou tegen Union Berlin is of afgelopen wedstrijd tegen RKC.”

Heitinga kan tegen Union over een nagenoeg volledig fitte selectie beschikken. Alleen Ahmetcan Kaplan ontbreekt al geruime tijd vanwege een knieblessure. De aftrap vindt donderdag om 18.45 uur plaats in de Johan Cruijff ArenA. Een week later staat de return in Berlijn op het programma.