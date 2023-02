Heitinga: ‘Ik verwacht van hem dat hij Ajax naar een hoger niveau brengt’

Woensdag, 15 februari 2023 om 15:50 • Guy Habets • Laatste update: 17:24

John Heitinga denkt dat er binnen het elftal van Ajax een belangrijke rol is weggelegd voor Mohammed Kudus. Dat zegt hij op een persconferentie ter voorbereiding op de Europa League-wedstrijd tegen Union Berlin van donderdagavond. De coach van de Amsterdammers, die Kudus de afgelopen wedstrijden in een vrije rol vanaf rechts liet spelen, is gecharmeerd van de kwaliteiten van de Ghanees en hoopt dat hij dat ook tegen de Duitsers kan laten zien.

Ajax treft de nummer twee van de Bundesliga in de tussenronde van de Europa League en volgens Heitinga is er een belangrijke rol weggelegd voor Kudus. "In wedstrijden zoals we morgen (donderdag, red.) gaan spelen, tegen sterke verdedigingen, kan hij zijn individuele kwaliteiten laten zien", meldt de coach op de persconferentie. "Hij is snel, goed in de kleine ruimte, kan een goal maken, doorversnellen en een overtal creëren."

Heitinga wil dat Kudus nog vaker laat zien hoe goed hij kan zijn. "Wat ik van hem verwacht is dat hij het elftal naar een hoger niveau brengt en ik ben ervan overtuigd dat hij dat ook kan. Er zit nog heel veel rek in Kudus. Wat hem zo speciaal maakt is dat hij individuele kwaliteiten heeft die gunstig zijn voor de manier waarop wij spelen. Ik heb het al eens gezegd en zeg het nog maar eens: we mogen blij zijn dat we dit soort spelers hier in de Johan Cruijff ArenA kunnen zien spelen."

Afgelopen zondag maakte Kudus indruk bij Ajax. De aanvallende middenvelder annex aanvaller nam de regerend landskampioen bij de hand en mede daardoor werd een 0-1 achterstand tegen RKC Waalwijk omgezet in een 3-1 overwinning. Kudus maakte zelf ook een doelpunt op aangeven van Steven Berghuis en staat nu op acht doelpunten dit seizoen in de Eredivisie. Ook bereidde hij een treffer van een ploeggenoot voor.