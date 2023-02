Ajax laat oude bekende het seizoen afmaken in de Keuken Kampioen Divisie

Woensdag, 15 februari 2023 om 15:22 • Guy Habets

Dave Vos maakt het seizoen af als hoofdtrainer van Jong Ajax. Dat meldt de Amsterdamse club via de officiële kanalen. Vos was eerder al jeugdtrainer op De Toekomst en heeft nu een contract getekend dat hem in ieder geval tot medio 2023 aan Ajax bindt. Dat betekent dat Michel Kreek, die interim-trainer was bij Jong Ajax, weer assistent wordt.

Sinds het doorschuiven van John Heitinga naar het eerste elftal zwaaide Kreek de scepter bij het beloftenelftal. Hij was assistent onder Heitinga en zal die rol nu ook onder Vos weer gaan innemen. De rest van de staf van Jong Ajax zal niet veranderen, zo meldt de regerend landskampioen. De Amsterdamse talenten, die afgelopen vrijdag met 4-2 verloren bij FC Den Bosch, staan zeventiende in de Keuken Kampioen Divisie en wisten van de afgelopen vijf wedstrijden er niet een te winnen.

Welkom terug, Dave! ?? — AFC Ajax (@AFCAjax) February 15, 2023

Vos moet voor de ommekeer gaan zorgen. De 39-jarige coach was eerder al tien jaar werkzaam in de jeugdopleiding van Ajax en was onder meer eindverantwoordelijk voor Onder 17 en Onder 18. Daarnaast fungeerde hij bij Jong Ajax als assistent van Mitchell van der Gaag. In november 2021 verkaste hij naar Rangers, waar hij assistent was onder Giovanni van Bronckhorst. Sinds november 2022, toen Gio en zijn Nederlandse stafleden werden ontslagen, zat Vos zonder baan.

Op de clubsite van Ajax geeft Vos aan dat hij blij is om terug te zijn op het oude nest. "Ik ben een echte Ajacied en heb veel aan de club te danken” zo valt er te lezen. ''Daarom doe ik graag iets terug nu Ajax weer een beroep op mij doet. Ik ken de spelersgroep goed uit mijn vorige periode bij de club en heb veel zin de spelers verder te helpen in hun laatste stappen richting het hoogste niveau."