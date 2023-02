PSV-opponent Sevilla zet de weg omhoog in: ‘Ocampos geeft nieuwe energie’

Woensdag, 15 februari 2023 om 15:09 • Jordi Tomasowa

Donderdagavond neemt PSV het in de Europa League op tegen Sevilla. In het Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán hopen de Eindhovenaren zich een goede uitgangspositie te verschaffen voor de achtste finales. Alberto Fernandez, Sevilla-watcher namens de Spaanse sportkrant Marca, verwacht een zeer evenwicht tweeluik. De Andalusiërs begonnen dramatisch aan het seizoen, maar hebben de weg omhoog inmiddels gevonden.

Sevilla besloot Julen Lopetegui begin oktober na een 1-4 nederlaag tegen Borussia Dortmund in de Champions League te ontslaan. De Spanjaarden wisten in LaLiga slechts vijf punten uit zeven wedstrijden te behalen, waardoor de club zich op een uiterst teleurstellende zeventiende plaats terugvond. Alleen op bezoek bij Espanyol (2-3) werd er ternauwernood gewonnen. “Er was geen vertrouwen vanuit de clubleiding van Sevilla in Lopetegui”, zegt Fernandez tegenover Voetbalzone. “Hij mocht na een teleurstellende seizoensstart aanblijven als trainer vanwege zijn goede resultaten in voorgaande jaren.” Lopetegui verzekerde zich de afgelopen twee seizoenen van Champions League-voetbal en won in 2020 de Europa League met Sevilla.

Jorge Sampaoli, die tussen juni 2016 en mei 2017 al eerder een termijn hoofdtrainer bij los Colchoneros was, stond direct klaar om de ontslagen Lopetegui op te volgen. “Sevilla is momenteel een ploeg in opbouw”, laat Fernandez weten. Sampaoli heeft de tijd gehad om zijn spelprincipes en speelwijze er bij de spelers in te slijpen. Sevilla is nu weer competitief en de club heeft natuurlijk een serieuze reputatie opgebouwd in de Europa League”, waarmee de journalist doelt op de vier eindzeges sinds 2014 in het tweede Europese clubtoernooi.

Sevilla noteerde dit kalenderjaar al vijf keer een clean sheet. “Doelman Yassine Bounou is de beste speler van Sevilla. De laatste wedstrijden heeft hij echter nauwelijks een redding hoeven te verrichten. Alleen van Barcelona werd kansloos met 3-0 verloren. Dankzij de winteraanwinsten Loïc Badé en Pape Gueye is Sevilla in defensief opzicht een stuk meer solide geworden. Badé is direct uitgegroeid tot leider van de defensie”, geeft Fernandez aan.

Gueye blonk zaterdag nog uit tijdens de zege op Real Mallorca (3-0). Sevilla kon de defensieve middenvelder, die eind januari op huurbasis werd overgenomen van Olympique Marseille, alleen niet inschrijven voor de Europa League. Zijn afwezigheid is volgens Fernandez een enorm gemis. “Sampaoli gaf de voorkeur aan Ocampos. De Argentijnse aanvaller geeft Sevilla nieuwe energie. Normaal gesproken gaat hij donderdagavond starten. Ocampos voelt zich thuis in Sevilla en was naast Luuk de Jong een van de grote leiders tijdens de Spaanse titelstrijd in 2021. Zijn uitleenbeurt aan Ajax was ongelukkig. Het heeft niet gewerkt, maar Sampaoli kent hem en weet dat zijn fysieke kracht en energieke loopacties van vitaal belang zijn voor het herstel van Sevilla.”

Het treffen met PSV wordt bijzonder voor Karim Rekik en Nemanja Gudelj, al moet Rekik de heenwedstrijd tegen zijn oude ploeg wel aan zich voorbij laten gaan vanwege een achillespeesblessure. “Sevilla is erg blij met de prestaties van Gudelj”, benadrukt Fernandez. “Het is zijn vierde seizoen en hij heeft zich altijd in positieve zin getoond. In dit seizoen, waarin de resultaten niet goed waren, is hij nog meer dan voorheen een leider. Gudelj is veelzijdig en heeft belangrijke doelpunten gemaakt. Rekik is daarentegen enorm blessuregevoelig. Hij is niet in staat om meer dan twee of drie wedstrijden in een paar dagen tijd te spelen. Zijn prestaties zijn dan ook niet zoals verwacht.”

Sevilla is bezig aan een indrukwekkende thuisreeks. Sinds de WK-break werden alle LaLiga-duels in het Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán gewonnen. “De spelers voelen zich in eigen huis minder kwetsbaar en worden gesteund door de vele supporters”, vertelt de journalist. “Maar Sevilla moet volgende week ook naar Eindhoven en bij een ploeg in opbouw kan elke tegenslag al het goede werk dat door Sampaoli is verricht tenietdoen. Sevilla is beducht voor PSV, dat ook sterk in eigen huis is.”

Fernandez verwacht dat de equipe van Sampaoli in de heenwedstrijd een goed resultaat nodig heeft om uiteindelijk de achtste finales van de Europa League te bereiken. “Ik verwacht een zeer evenwicht tweeluik. Voor Luuk de Jong wordt het natuurlijk een bijzonder weerzien met zijn oude club. Vanuit Spanje is er ook aandacht voor Xavi Simons, een speler die altijd de spotlights op zich heeft gericht. Zijn tijd bij Barcelona en Paris Saint-Germain hebben van hem een bekende speler gemaakt voordat hij prof werd. Nu presteert hij enorm goed bij PSV. Hier in Spanje ziet men hem als een toekomstige ster, hoewel hij zich ook nog moet bewijzen bij een Europese topclub óf in een van de grote competities.”