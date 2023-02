Arnold Bruggink kan na ‘uitstekend gesprek’ per direct aan de slag bij Twente

Woensdag, 15 februari 2023 om 15:03 • Guy Habets

Arnold Bruggink gaat mogelijk al heel snel aan de slag bij FC Twente. De voormalig aanvallende middenvelder en huidig analist van ESPN zal per 1 juli de nieuwe technisch directeur van de Tukkers zijn, maar kan voor die tijd al ingewerkt worden door Jan Streuer. De huidige technische baas van FC Twente ziet dat wel zitten.

Bruggink en Streuer spraken al over het vervroegd instappen van de nieuwe technische man en volgens de afzwaaiende directeur was dat een goed gesprek. "Het beste is als Arnold zo snel mogelijk aansluit", zegt Streuer tegen TC Tubantia. "Op 1 maart bijvoorbeeld, of misschien wel eerder. Er moet het nodige gebeuren, want er zullen de komende zomer wat transfers gaan plaatsvinden."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het zou voor Twente goed zijn als Bruggink al betrokken wordt bij te nemen beslissingen, legt Streuer uit. "Het zou raar zijn dat ik nu alleen met een nieuwe speler ga praten, terwijl die jongen weet dat ik wegga. Zo’n speler zal denken: ‘Mooi verhaal, maar wat vinden de nieuwe mensen ervan?’ Bij zulke gesprekken moet Arnold al bijzitten, net als bij de gesprekken met de spelers van wie de contracten aflopen. De eerste maanden kunnen we het samen doen, en misschien de transferperiode daarna ook nog."

Het tweetal zal ook gaan overleggen over het aanstellen van een nieuwe trainer. Twente wil namelijk snel duidelijkheid wie Ron Jans zal gaan opvolgen en Streuer zal daarbij gaan helpen, maar geen knopen gaan doorhakken. "Als de trainer binnen is, kun je als club verder. De nieuwe mensen moeten de koers gaan bepalen. Ik praat mee, geef mijn mening en ben tot en met 1 juli eindverantwoordelijk, maar mijn stem zal niet meer doorslaggevend zijn als er over een speler wordt gepraat."