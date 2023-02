Xavi zet zich schrap voor ‘een van de gevaarlijkste spelers van Europa’

Woensdag, 15 februari 2023 om 14:41 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:43

De clash in de Europa League tussen Barcelona en Manchester United wordt door Xavi tegemoet gezien als 'geweldig en spectaculair', zo gaf hij te kennen tijdens de persconferentie woensdag. Beide Europese grootmachten treffen elkaar donderdag in de tussenronde van het tweede Europese clubtoernooi. Een aantal spelers kon rekenen op mooie woorden van de Barça-coach, onder wie Frenkie de Jong en Ronald Araújo. Marcus Rashford noemde hij 'een van de gevaarlijkste spelers op de Europese velden'.

"Het wordt een geweldige, spectaculaire wedstrijd", aldus Xavi. "We steken allebei in een uitstekende vorm op dit moment. Ten Hag heeft het gezicht van dit team veranderd en ik denk dat ze het goed doen. Wij willen laten zien dat we kunnen concurreren met de grootste clubs in Europa." United wordt door Xavi betiteld als 'technisch sterk met een zeer goede organisatie'. "Ik verwacht een hoge intensiteit. Dit is de Europa League." Termen als Champions League-affiche werden niet in de mond genomen door de Spaanse oefenmeester.

"Dat is oneerlijk, daar zowel zij als wij het niet hebben verdiend om in de Champions League te spelen. We kunnen niet zeggen dat dit Champions League-niveau is, omdat we in de Europa League spelen. We treffen met Manchester United een hele sterke tegenstander, daar moeten we goed op voorbereid zijn. Zij hebben met Rashford een van de gevaarlijkste spelers van Europa. Het zal een gelijkwaardige strijd worden." Xavi herhaalde meermaals dat de ontmoeting geen extra druk met zich meebrengt. "Er heerst gebruikelijke druk. De spelers eisen en de club eist, druk is er altijd."

Ook stond Xavi kort stil bij de transferperikelen van afgelopen zomer rond Frenkie de Jong. De middenvelder leek op weg naar Old Trafford, maar hield voet bij stuk en bleef in Catalonië. "Frenkie heeft altijd gezegd dat hij bij ons wilde blijven, dus er was geen twijfel", aldus Xavi. "Ik ben erg blij met zijn prestaties en zijn leiderschap, ik denk dat er geen enkele twijfel over hem bestaat." Ook Araújo kon rekenen op mooie woorden. "Hij is een beestachtige verdediger en heeft de voorwaarden om een tijdperk in het mondiale voetbal te markeren."