Unibet Uitblinker: een hoge quotering voor een doelpunt van Haller!

Woensdag, 15 februari 2023 om 15:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:26

Borussia Dortmund krijgt woensdagavond bezoek van Chelsea in de achtste finale van de Champions League. BVB won de laatste zes duels op rij in alle competities en verkeert dus in grootse vorm, statistieken die de bezoekers niet kunnen overleggen. Unibet heeft voor dit duel een 'Unibet Uitblinker' geselecteerd, een weddenschap die je niet links kunt laten liggen.

Voor Borussia Dortmund - Chelsea is dit een speciale odd voor een doelpunt van Sébastien Haller. De reguliere quotering voor een treffer van de aanvoerder annex aanvaller is 3.20. Als 'Uitblinker' heeft Unibet de odd verhoogd naar 4.50! Deze UniBoost is te spelen voor zowel nieuwe als bestaande klanten van achttien jaar en ouder. Haller scoorde onlangs tegen SC Freiburg (4-2) voor het eerst sinds zijn terugkeer bij Dortmund. De spits was maandenlang afwezig vanwege zijn behandelingen voor teelbalkanker.

Er waren na de eerste treffer in maanden uiteraard de nodige emoties bij Haller, die woensdagavond dus terugkeert in de Champions League. De 28-jarige aanvaller scoorde nog niet eerder voor Dortmund in het miljoenenbal. Haller deed dat eerder wel voor Ajax. In zijn Amsterdamse periode kwam hij tot elf doelpunten in acht wedstrijden.