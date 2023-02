‘Barcelona betaalde meer dan een miljoen aan oud-scheidsrechtersbaas’

Woensdag, 15 februari 2023 om 13:33 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:23

Barcelona is momenteel verwikkeld in een corruptiezaak met het bedrijf DASNIL 95 SL, weet Cadena SER. Het regionale parket van Barcelona onderzoekt dubieuze betalingen van in totaal 1,4 miljoen euro aan het bedrijf, dat in handen is van José María Enríquez Negreira, voormalig scheidsrechter en vice-voorzitter van het scheidsrechterscomité van de Spaanse bond. Enríquez Negreira beweert stellig dat die betalingen niets te maken hebben met eventuele manipulatie van arbitrage.

Cadena SER, een gerenommeerd radiostation in Catalonië, schrijft dat Barcelona tussen 2016 en 2018 in totaal 1,4 miljoen euro overmaakte naar het bedrijf van Enríquez Negreira. Op dat moment bekleedde de oud-arbiter de positie van vice-president van de CTA, de technische scheidsrechterscomité van de Spaanse bond. Meerdere toenmalige bestuurders van Barcelona, waaronder president Josep Maria Bartomeu, beweerden echter dat deze betalingen al sinds 2003 waren gedaan. Het parket (lokaal bureau van het Openbaar Ministerie) van de stad Barcelona kwam de betalingen op het spoor omdat er onduidelijkheden zijn over waarom deze gedaan werden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens de informatie van Cadena SER zijn er namelijk geen documenten inzake de reden(en) van de betalingen. Het radiostation benaderde Enríquez Negreira daarop persoonlijk, die een helder antwoord klaarhad. De oud-arbiter zou Barcelona mondeling advies hebben gegeven over hoe spelers zich tegenover de arbitrage dienden te gedragen en hier daarom geen documentatie van hebben. Die verklaring legde Enríquez Negreira ook af tegenover het parket van Barcelona.

Huidig Barça-voorzitter Joan Laporta weigert vooralsnog commentaar te geven op de zaak. De club ligt al tijdenlang onder een vergrootglas vanwege onder meer de financiële technieken waarmee alle zomeraanwinsten werden gehaald en ingeschreven. Zo besloot Barcelona een deel van productiebedrijf Barça Studios te verkopen en werden ook percentages van de televisierechten verkocht. Ook werd er aan vrijwel alle selectiespelers gevraagd om salarisoffers te brengen.