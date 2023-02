‘Volgende miljardenbod op Engelse topclub staat in de steigers’

De Amerikaans-Iraanse miljardair Jahm Najafi bereidt een miljardenbod op Tottenham Hotspur voor. Dat beweert de Financial Times op basis van twee goed ingevoerde bronnen. Najafi is momenteel bezig het bod van in totaal 3,5 miljard euro vorm te geven met zijn investeringsconsortium MSP Sports Capital. De verwachting is dat Tottenham binnen enkele weken wordt benaderd.

Najafi zou het eigen vermogen plus schuldenpakket van de Engelse grootmacht momenteel op 3,75 miljard dollar – omgerekend 3,5 miljard euro – taxeren. De miljardair wil dat bedrag voor zeventig procent financieren met zijn eigen investeringsmaatschappij, terwijl de overige dertig procent moet komen van financiers uit de Perzische Golf. Tottenham is nu in handen van Joe Lewis, die in 2000 bijna 25 miljoen euro betaalde voor 26 procent van diens aandelen.

Hoewel Lewis en clubvoorzitter Daniel Levy lang geprezen werden vanwege het gehaaide financiële en sportieve beleid, beginnen de kritische noten onder de Tottenham-supporters steeds luider te klinken. De aanhang van de huidige nummer vijf van de Premier League is niet langer tevreden met Champions League-kwalificatie en vindt dat het tijd wordt voor prijzen. Een ander bewind zou daar mogelijk voor kunnen zorgen.

Mocht Najafi Tottenham in handen krijgen, wordt het de derde Premier League-club in korte tijd die een Amerikaanse eigenaar krijgt. Chelsea werd afgelopen jaar al overgenomen door een consortium onder leiding van Todd Boehly, terwijl ook zakenman Bill Foley via zijn investeringsgroep het roer overnam bij Bournemouth. Ook Liverpool en Manchester United staan op de nominatie van eigenaar te wisselen. De emir van Qatar, die ook Paris Saint-Germain bezit, zou een bod op laatstgenoemde overwegen.