‘Laporta wil vakwerk in Spaanse subtop belonen en richt pijlen op bekerwinnaar’

Antonio Cordón is in beeld om het technische hart van Barcelona te versterken, meldt de Spaanse journalist Pedro Riesco. De huidige sportief directeur van Real Betis heeft al aangegeven niet langer door te gaan bij los Verdiblancos en zou een voorstel hebben ontvangen van de Catalaanse grootmacht om zich bij het project van Joan Laporta te voegen. Cordón zou in dat geval gaan samenwerken met Jordi Cruijff, die ook onderdeel uitmaakt van de technische leiding van Barcelona.

Het vertrek van de technische man is al even bekend bij Betis. Cordón heeft onlangs aangegeven na drie jaar de deur van Estadio Benito Villamarín achter zich dicht te trekken. De 59-jarige bestuurder is van mening dat hij zijn doel bij de club heeft bereikt, daar hij 'een slapende reus wakker heeft gemaakt'. De sportief directeur wordt gewaardeerd om zijn werk in Andadalusië, wat de belangstelling in zijn diensten langzaam op gang heeft gebracht de afgelopen dagen.

Riesco wist deze week in El Golazo de Gol, een Spaans sportprogramma, te onthullen dat Cordón een aanbod van Barcelona in beraad heeft. De hoofdpersoon in kwestie wordt vooral geroemd doordat hij een team met weinig financiële middelen heeft weten op te bouwen en tot een serieuze LaLiga-klant heeft gemaakt in de jaren dat hij er zat. Ook bij Barcelona zou hij komen te werken met een uitgedunde portemonnee. De Catalanen kampen nog altijd met financiële zorgen.

Cordón heeft bij Barcelona de schone taak om te handelen met weinig geld en de overschreden salarisgrens aan te pakken. Mocht de Spanjaard op het aanbod ingaan, dan ligt een hereniging met Cruijff in het verschiet. De twee werkten eerder samen bij de Ecuadoraanse bond, waar Cordón Cruijff in de armen nam als bondscoach gedurende zijn voorzitterschap in 2020. Cruijff werkt sinds 2021 als technisch adviseur van Laporta. Eerder vervulde hij soortgelijke functies bij AEK Larnaca en Maccabi Tel Aviv.

Lastig besluit

Voor Cordón was het besluit om te vertrekken bij Betis een zware. "Het is een weloverwogen en consensuele beslissing geweest met mijn familie", aldus de directeur. "Het werd meer en meer een last, wat ik ook de club heb meegedeeld. Niemand zoekt naar dekmantels, want mijn beslissing is niet te wijten aan een conflict of confrontatie met de raad van bestuur. Ook niet met de coach en de spelers. Het is een beslissing die ik naar eigen geweten heb gemaakt." Cordón hoopt het seizoen - Betis staat op een keurige vijfde plaats in LaLiga - succesvol af te sluiten.

"Ik ben gekomen om mijn steentje bij te dragen. Voor de een zal dat prettiger zijn geweest dan voor een ander. Maar ik denk dat ik trots kan zijn op wat we bereikt hebben. Ik heb beloofd dat we de reus wakker zouden maken en dat hebben we samen gedaan. We hebben hele mooie doelen bereikt. Het moge duidelijk zijn dat Betis boven alles staat", aldus de sportief directeur, onder wie vorig jaar voor het eerst sinds 2005 beslag werd gelegd op de Copa del Rey door in de finale Valencia te verslaan na strafschoppen.