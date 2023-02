PSV moet zestal achterlaten in Eindhoven voor Europese clash met Sevilla

Woensdag, 15 februari 2023 om 10:46 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:47

Ruud van Nistelrooij kan donderdagavond in de Europa League-ontmoeting met Sevilla niet beschikking over een volledig fitte selectie. Fodé Fofana, Kjell Peersman, Sávio, Érick Gutiérrez, Anwar El Ghazi en Richard Ledezma zijn woensdag niet in het vliegtuig gestapt, zo laat de club weten. Ledezma en Gutiérrez ontbreken vanwege ziekte. Het overige viertal moet het treffen vanwege uiteenlopende blessures laten schieten.

In totaal zijn woensdag 23 spelers van PSV in het vliegtuig gestapt naar Andalusië. Door de lange lijst afwezigen heeft Van Nistelrooij verschillende spelers uit Jong PSV overgeheveld. Mathijs Tielemans, Mohamed Nassoh en Emmanuel van de Blaak zijn bij de selectie gehaald. Voor Tielemans en Nassoh is het hun eerste Europese uitwedstrijd. PSV arriveert woensdag in de loop van de middag en zal nog dezelfde dag een training afwerken. Het duel vangt donderdag om 21.00 uur aan.

Het duel met Sevilla valt in een uiterst belangrijke week voor PSV. Tussen de Europa League-clash door neemt de ploeg van Van Nistelrooij het zondag in de Domstad op tegen FC Utrecht. Volgende week zondag staat de thuiswedstrijd tegen FC Twente op het programma. Van de laatste acht officiële wedstrijden verloren de Eindhovenaren er slechts één. Een lijn die de huidige nummer vier van de Eredivisie graag zou willen doortrekken.

Volledige selectie van PSV:

Keepers: Benítez, Drommel, Waterman

Verdedigers: Teze, Obispo, Ramalho, Júnior, Boscagli, Branthwaite, Mwene, Van Aanholt, Van de Blaak

Middenvelders: Sangaré, Simons, Til, Veerman, Tielemans, Nassoh

Aanvallers: De Jong, Silva, Hazard, Bakayoko, Saibari