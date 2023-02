Sergio Ramos is emoties niet de baas en botviert frustraties op fotograaf

Woensdag, 15 februari 2023 om 10:38 • Tom Rofekamp

Sergio Ramos heeft zich na afloop van de 0-1 nederlaag tegen Bayern München van zijn slechtste kant laten zien. Een fotograaf botste ogenschijnlijk per ongeluk tegen de stopper van Paris Saint-Germain aan en werd vervolgens hardhandig door hem weggeduwd. Het kwam Ramos on- en offline op verontwaardigde reacties te staan.

PSG droop door een doelpunt van uitgerekend jeugdexponent Kingsley Coman gedesillusioneerd af in het Parc des Princes. Terwijl Ramos met zijn teamgenoten de fans bedankte, kwam de fotograaf onbedoeld in zijn zij terecht. De Spanjaard reageerde geprikkeld en verkocht de man een harde duw. Die rees zijn handen daarop vol onbegrip in de lucht, terwijl Ramos weer verderging met applaudisseren.

Op sociale media reageert men kritisch op Ramos' actie. "Erg lelijk dit", schrijft een Twitteraar. Een ander voegt toe: "Dat is het effect van spelen met Pessi", waarmee wordt gedoeld op de norse uitstraling die Lionel Messi vaak wordt verweten door de PSG-supporters. Op reddit zag een gebruiker juist de Ramos die hij wilde zien. "Ik wist niet dat hij dit in petto had. Dit is de Ramos die we wilden toen we hem aantrokken."

Ramos' toekomst bij PSG

Voorafgaand aan de ontmoeting met Bayern sprak Ramos met RMC Sport over zijn toekomst. Het contract van de routinier in het Parc des Princes loopt komende zomer af. "Ik leef van dag tot dag", zei Ramos erover. "Afgelopen seizoen was erg moeilijk, maar nu voel ik me fysiek en mentaal erg goed. Dat is het belangrijkst. Ik denk niet aan de toekomst. We zullen het deze zomer zien."