Calvin Bassey wil zich optrekken aan collega bij Ajax: ‘Als je hem soms ziet...’

Woensdag, 15 februari 2023 om 09:58 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:16

Calvin Bassey vindt dat hij zich nog beter aan de speelstijl van Ajax kan aanpassen. De zomeraanwinst van de Amsterdammers ziet bij collega-verdediger Jurriën Timber bepaalde dingen in het spel terug die er bij hem nog in moeten slijpen. "Soms zie je hem helemaal op het middenveld staan, en al mijn vrienden zeggen dan: 'Waarom is hij daar?'", deelt Bassey in gesprek met Ajax TV.

In een mini-documentaire over Bassey komt naast zijn moeilijke verleden ook zijn transfer naar Ajax aan bod. De landskampioen betaalde Rangers agelopen zomer 23 miljoen euro voor zijn diensten. Dat prijskaartje komt met verwachtingen, begrijpt ook Bassey zelf. "Ajax is een geweldige club, met zoveel historie. Wanneer je bij zo'n grote club komt zijn er altijd verwachtingen. Ik denk dat dat goed is, een niveau om je aan te spiegelen. Dat wil je. Maar je bent niet alleen voetballer, je bent ook mens. We zijn geen robots. Je gaat het niet altijd perfect doen", aldus de 23-jarige stopper.

Bassey heeft naar eigen zeggen nog een hoop te leren in Amsterdam. Met name de speelwijze van Timber dient als leerschool voor de Nigeriaanse Engelsman. "Ik wil de Ajax-stijl beter leren begrijpen en me die meer eigen maken. Dat is waarschijnlijk mijn grootste verbeterpunt. Je ziet Jurriën soms helemaal op het middenveld staan en al mijn vrienden zeggen dan: 'Waarom is hij daar?' Hij zorgt dat het werkt voor ons. Ik kan niet uitleggen hoe hij het doet, maar hij zorgt dat het werkt", aldus Bassey.

Het avontuur voor Bassey bij Ajax loopt vooralsnog nog niet vlekkeloos. Onder Alfred Schreuder genoot de mandekker weliswaar het vertrouwen, maar kon hij zich niet onttrekken aan de sportieve malaise bij de Amsterdammers. Nu Schreuder ontslagen is en John Heitinga de boel weer enigszins op de rit heeft, is Bassey het kind van de rekening. Hij kwam in alle vier de wedstrijden onder Heitinga's leiding als invaller in het veld. Wel sprak de interim-trainer van Ajax onlangs lovende woorden over Bassey. Heitinga noemde hem na het bekerduel met FC Twente (0-1 winst) 'misschien wel onze beste verdediger'.