Van Nistelrooij: ‘Ik heb gezegd dat ze hem heel snel moeten vastleggen’

Woensdag, 15 februari 2023 om 09:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:57

Ruud van Nistelrooij heeft er bij de clubleiding van PSV op aangedrongen om Jarrad Branthwaite zo snel mogelijk in te lijven, zo vertelt hij in gesprek met Voetbal International. De huurling van Everton maakt een uitstekende indruk in het Philips Stadion, waardoor de Eindhovense formatie hem graag langer ziet blijven. Dat er geen optie tot koop is opgenomen in het contract, maakt de situatie echter niet gemakkelijk. Zelf ziet Branthwaite het wel zitten om langer onder de vleugels van Van Nistelrooij te werken.

PSV was in de winterse transferperiode al bezig om de huurling van Everton definitief in te lijven, maar zag volgens het Eindhovens Dagblad een eerste bod afgewezen worden. Een vraagprijs tot maximaal tien miljoen euro werd genoemd in de wandelgangen. Van Nistelrooij houdt hoop dat de huurdeal alsnog omgezet kan worden in een definitieve transfer. "Ik heb tegen de vorige technisch directeur (John de Jong, red.) gezegd dat hij Jarrad heel snel moet vastleggen en ik zeg het nu tegen de huidige (Marcel Brands, red.), maar ook tegen de toekomstige (Earnest Stewart, red.). Tegen allemaal, haha."

Dat PSV hem langer wil behouden, ziet Branthwaite als 'een mooi compliment'. "Ik heb het hier heel goed naar mijn zin, dus een langer verblijf bij PSV zou ik zeker overwegen", aldus de verdediger in gesprek met Voetbal International. "We zullen zien of het lukt, mijn contract bij Everton loopt nog tot 2025. Dat is nog een lange tijd en ook zij zullen ongetwijfeld een plan met me hebben. Maar ik focus me er niet op. Ik ben nu bij PSV, ik wil zo goed mogelijk presteren en me blijven ontwikkelen. We zullen zien wat er gebeurt, het is iets voor later dit seizoen en niet voor nu."

Branthwaite staat sinds begin dit jaar onafgebroken in de basis en toont de laatste weken in aanvallend opzicht zijn waarde met doelpunten tegen FC Emmen (twee) en FC Groningen. "Ik weet niet of ik nu heel anders speel dan voor de winterstop, maar ik ben inmiddels wél goed gewend aan mijn nieuwe omgeving, aan de club en aan de speelwijze", aldus de Engelsman. "Dat zie je terug in mijn spel. Als ik zo blijf spelen, geef ik de trainer denk ik ook geen reden me te wisselen. Dat heeft hij al bewezen, want de coach heeft me na de winterstop steeds laten staan. Dus is het een heel goede beslissing van mij geweest om bij PSV te blijven."

Concurrentie

De centrale verdediger ligt bij Everton dus nog enkele jaren vast. PSV hoopt hem graag langer binnenboord te houden, maar heeft volgens Engelse media inmiddels concurrentie van onder meer Liverpool, Manchester United en AS Roma. "PSV is een topclub, we spelen voor de titel, Europees voetbal, en de Eredivisie is een mooie competitie waar jonge spelers zich heel goed kunnen ontwikkelen", gaat Branthwaite verder. "Dat gaat meestal sneller dan in de Premier League, omdat je in Nederland sneller kansen krijgt op jonge leeftijd."

Branthwaite sprak er onder meer over met Noni Madueke, die deze winter terugkeerde naar zijn geboorteland met een megacontract bij Chelsea. "Ik heb gezien hoe hij zich heeft ontwikkeld en kijk waar hij nu is. De filosofie is goed en je ziet steeds meer jonge Engelse talenten naar het buitenland gaan voor speeltijd", aldus de mandekker, die ook Cody Gakpo zag vertrekken. "Voor hen is de stap naar Liverpool en Chelsea natuurlijk fantastisch en iedereen gunt het ze. Bij ons zijn er nieuwe, goede voetballers voor teruggekomen. Alles is nu duidelijk, dus nu moeten we gaan groeien."