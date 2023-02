Van Bommel na zege op koploper vergeleken met Europese prijzenpakker

Woensdag, 15 februari 2023 om 08:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:25

Mark van Bommel heeft lof toegezwaaid gekregen in België na de knappe overwinning op koploper KRC Genk. Afgelopen zondag was de Nederlander met Royal Antwerp met 0-1 te sterk voor de lijstaanvoerder. René Vandereycken, die tussen 1974 en 1981 ruim tweehonderd wedstrijden in het shirt van Club Brugge speelde, trekt in zijn wedstrijdrapport in Het Nieuwsblad de vergelijking met José Mourinho.

Door de zege voorkwam Van Bommel met zijn ploeg dat hij op een achterstand van achttien (!) punten van de koploper kwam te staan. Aanwinst Gyrano Kerk diende Genk de derde competitienederlaag van het seizoen toe. "Als je momenteel niet de spelers hebt om spectaculair voetbal te brengen, waarom zou je dat dan toch proberen?", aldus Vandereycken. "Antwerp verdedigt uitstekend als ploeg: als iemand uitgeschakeld wordt, staat er meteen een andere klaar."

Volgens Vandereycken, tussen 2002 en 2004 in Nederland werkzaam als trainer van FC Twente, gaan de credits uit naar Van Bommel. "Hij organiseert zijn ploeg naar de kwaliteiten die hij heeft. Hij maakt gebruik van de aanvallende kwaliteiten in zijn kern, maar steunt toch vooral op zijn organisatie", gaat de oud-bondscoach van België verder. "Hij doet me denken aan José Mourinho. Velen zien Mourinho als een defensieve trainer, maar ik bedoel dat echt in de positieve zin! Ze hebben een duidelijk wedstrijdplan en dat lukt hen."

Antwerp heeft nog altijd een achterstand van twaalf punten op Genk, maar doet door de zege hele goede zaken met het oog op de kampioenspoule aan het einde van de rit. De voorsprong op nummer vijf KAA Gent bedraagt elf punten. Bovendien zit Van Bommel met zijn ploeg nog in het bekertoernooi. In de halve finale van de Croky Cup is op 2 maart Union Sint-Gillis, de nummer twee van de ranglijst, de tegenstander.