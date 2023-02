Nagelsmann heeft mooie woorden voor De Ligt na clean sheet in Parijs

Woensdag, 15 februari 2023 om 07:34 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:36

Julian Nagelsmann heeft genoten van het optreden van Matthijs de Ligt tegen Paris Saint-Germain. Dinsdagavond zette Bayern München een belangrijke stap richting de kwartfinale van de Champions League door met 0-1 te winnen in het Parc des Princes. Uitgerekend Kingsley Coman deed zijn oude club pijn door voor de enige treffer van de wedstrijd aan te tekenen. De Fransman krijgt dan ook de complimenten, net als De Ligt en twee anderen.

Bayern kreeg tot zijn eigen verbazing te maken met een Paris Saint-Germain dat ver terugzakte. Het leidde ertoe dat de bezoekers in het eerste bedrijf de overhand hadden. "We waren in de eerste 25 minuten echt goed", blikt Nagelsmann terug bij TZ. "We waren ietwat verbaasd dat we zoveel balbezit hadden, we hadden PSG niet zo passief verwacht. Het was een goede eerst helft, de tweede helft begon ook goed. Daarna werd het gevaarlijker, maar was het tweemaal buitenspel."

De buitenspelgoals werden gemaakt door Kylian Mbappé. De Franse sterspeler was niet fit genoeg om te starten, maar werd na een klein uur binnen de lijnen gebracht door Christophe Galtier. Het leidde tot een stortvloed aan kansen. "Je ziet wat er gebeurt als Mbappé invalt", gaat Nagelsmann verder. "Het is jammer dat Benjamin Pavard zijn tweede gele kaart krijgt, want hij speelde sterk. Ook Dayot Upamecano en Matthijs de Ligt waren vanavond super. En Kingsley Coman heeft goed meeverdedigd."

Door de zege kan Bayern de laatste acht van het miljardenbal bijna ruiken. Over drie weken dient het karwei afgemaakt te worden in de eigen Allianz ArenA. "Maar de return wordt geen walk in the park", waarschuwt Yann Sommer alvast. "Voor rust hadden we de controle, na rust kwam er na de wissel van Mbappé iets meer dynamiek in bij hen. Ik wen al aan het spelen voor Bayern: ik heb wat minder werk. Het is voor een keeper een geschenk als de verdedigers zo sterk spelen."