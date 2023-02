Wesley Sneijder: ‘Ik blijf dit zó bizar vinden, hier word je toch gek van?’

Woensdag, 15 februari 2023 om 00:15 • Rian Rosendaal • Laatste update: 00:32

Wesley Sneijder zet vraagtekens bij het gebruik van de VAR bij sommige buitenspelsituaties. Volgens de analist van RTL7 is nauwelijks te zien dat Nuno Mendes dinsdagavond buitenspel stond in de slotfase van het Champions League-duel tussen Paris Saint-Germain en Bayern München. Uit de voorzet van de linksback tekende Kylian Mbappé voor de 1-1, die dus werd geannuleerd wegens miniem buitenspel van Mendes.

"Dit is niet eens zijn arm, toch? Want die telt niet mee, het gaat om zijn voorhoofd", verwijst Sneijder bij RTL7 naar het buitenspelgeval omtrent Mendes. Collega-analist Jan Boskamp vult gelijk aan dat het om de punt van de schoen van de linksback van PSG gaat. Het brengt Sneijder echter niet op een andere mening. "Eigenlijk zou je gewoon camouflageschoenen moeten aantrekken, van die groene schoenen. Want dan zien ze het lijntje niet", zegt hij met een kwinkslag, om vervolgens serieus verder te analyseren. "Ik blijf dit zó bizar vinden. Hier word je toch gek van?"

Wesley Sneijder snapt gevallen zoals met Nuno Mendes niet.

"En weet je wat nog het allerergste is: dat ze met zijn allen staan te juichen", vervolgt Sneijder zijn klaagzang. "Dat hele stadion ontploft en ze staan alweer op eigen veld. En dan wordt hij afgekeurd." Presentator Humberto Tan wijst vervolgens op het feit dat de arm van Mendes veel verder reikt dan zijn voet. "Zijn arm telt niet mee", countert Sneijder direct. "Maar ik ben sowieso anti-VAR. De ene keer is het in je voordeel en de andere keer in je nadeel. Dat is nou eenmaal zo in deze tijd. Het is verschrikkelijk, en de wachttijden die je daarna hebt. Al was nu snel duidelijk dat de goal zou worden afgekeurd."

Theo Janssen is het roerend eens met Sneijder. "Het gaat om helemaal niks, en dat is het probleem dat we nu een beetje hebben. Er worden goals afgekeurd waar je het niet meteen van ziet. Ik zei wel direct dat het buitenspel was, maar eigenlijk zou je moeten zeggen van: 'geef een beetje voordeel aan de aanvallers'." Janssen is net als Sneijder ook geen groot fan van de VAR: "Er worden in de Eredivisie zo veel rode kaarten gegeven, wat echt geen rode kaarten zijn. Alles wordt in slow-motion uitgebeeld en langzaam." Janssen, Sneijder en Boskamp concluderen dat de VAR beter kan worden afgeschaft.