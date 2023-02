PSV stelt duidelijke voorwaarde voor het akkoord gaat met verhuurperiode

Dinsdag, 14 februari 2023 om 23:50 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:06

PSV wil het contract van Richard Ledezma verlengen voor het de aanvaller op huurbasis laat gaan, zo meldt het Eindhovens Dagblad. New York City FC toont nadrukkelijke belangstelling voor de Amerikaan, die in het Philips Stadion tot medio 2024 vastligt. PSV wil de verbintenis met een jaar verlengen.

Met het huidige contract zou Ledezma volgende winter al met nieuwe clubs kunnen praten en PSV wil dat voorkomen. De Eindhovenaren zijn tot de conclusie gekomen dat hij meer aan spelen moet toekomen en zijn daarom bereid om de creatieveling op huurbasis te laten gaan. Ledezma deed dit seizoen in zes wedstrijden mee bij het eerste en speelde hetzelfde aantal duels voor Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

PSV wil dat de rechtspoot de druk van het spelen in een eerste elftal gaat voelen. New York City zit momenteel in de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de Major League Soccer, dat op 25 februari begint. Het is de verwachting dat Ledezma niet meereist met PSV naar Sevilla, waar donderdag het heenduel in de tussenronde van de Europa League op het programma staat. Toch houdt PSV hoop dat hij in de toekomst alsnog zijn belofte inlost.

De enkelvoudig international speelde tot nu toe 47 wedstrijden voor Jong PSV, waarin hij zeven keer doel trof en zeven assists afleverde. Voor het eerste kwam hij tot een treffer en een assist in 22 wedstrijden. In het seizoen 2020/21 scheurde Ledezma de voorste kruisband van zijn knie af, wat hem een jaar aan revalidatie kostte. Het achttienjarige talent maakte in de winter van 2019 de overstap van Real Salt Lake Academy naar Eindhoven. Bij PSV begon hij in de Onder 19, waarna hij op 1 november 2020 zijn debuut maakte voor het eerste. Hij was tijdens die invalbeurt gelijk goed voor een assist tegen ADO Den Haag (4-0).