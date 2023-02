Driessen verklapt belangrijkste kandidaat algemeen directeurschap Twente

Dinsdag, 14 februari 2023 om 23:26 • Bart DHanis • Laatste update: 23:39

Volgens Valentijn Driessen is Jeroen Bijl de belangrijkste kandidaat om de nieuwe algemeen directeur van FC Twente te worden. “De raad van commissarissen van FC Twente is nu bij elkaar om een nieuwe algemeen directeur aan te wijzen”, vertelt Driessen aan tafel bij Vandaag Inside. “Bijl zat hiervoor bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond, maar daar is hij vertrokken omdat hij grensoverschrijdend gedrag van de bondscoach van het dameselftal had verzwegen.”

Ook is volgens de chef-voetbal van De Telegraaf intern de naam van Jan Dirk van der Zee gevallen. De directeur amateurvoetbal bij de KNVB schijnt door ‘een of andere headhunter’ naar voren te zijn geschoven, maar dat gaat hem niet worden vanwege de weerstand die binnen de club ontstond.” Vaste tafelgast Johan Derksen vindt het onbegrijpelijk dat Twente bij zo’n man is uitgekomen. “Mijn god, er komt al jaren alleen maar onzin uit die man”, aldus Derksen.

Eerder deze week werd door Twente bekend gemaakt dat Jan Streuer en Ron Jans na dit seizoen beiden vertrekken als respectievelijk technisch directeur en manager. Arnold Bruggink gaat het takenpakket van Streuer overnemen, maar over de opvolger van Jans is nog niks bekend. Driessen is van mening dat Sparta-trainer Maurice Steijn een uitstekende optie zou zijn voor de Tukkers. “Ja, ik vind hem een hele goede trainer.” Driessen wordt aangevuld door René van der Gijp, die Steijn ook een uitstekende optie zou vinden voor Twente. “Het is echt ongelijk hoe hij Sparta er vorig jaar nog in heeft weten te houden. Niet normaal.”

Ook willen de mannen aan tafel nog wat kwijt over het optreden van Pierre van Hooijdonk bij NOS Studio Sport zondagavond. Daar werd ook gesuggereerd dat Steijn een goede kandidaat zou zijn om Jans op te volgen, waarop Van Hooijdonk alleen maar zei: “Ik zwijg.” Als je Van Hooijdonk een beetje kent, weet je dat hij bij Feyenoord al de grootste intrigant van het team was. Hij kan het gewoon niet verkroppen dat Steijn zijn zoon er naast heeft gezet bij NAC”, besluit Driessen.