Verdiende zege Bayern München ondanks 2 (!) afgekeurde goals Mbappé

Dinsdag, 14 februari 2023 om 22:57 • Rian Rosendaal • Laatste update: 00:11

Bayern München heeft goede papieren voor het bereiken van de kwartfinale in de Champions League. Der Rekordmeister won dinsdagavond in de heenwedstrijd in de achtste finale met 0-1 van Paris Saint-Germain. Kingsley Coman was na rust de matchwinner. Bayern had met name na rust meer goals kunnen maken en Lionel Messi kon de hooggespannen verwachtingen niet waarmaken. Ook de ingevallen Kylian Mbappé, die nog wel tweemaal in buitenspelpositie scoorde en voor gevaar zorgde, wist een thuisnederlaag van PSG niet meer te voorkomen.

Bij PSG keerde Messi terug van een hamstringblessure en de Argentijnse spelmaker vormde samen met Neymar de voorhoede. Verder keerden ook onder meer Sergio Ramos en Marco Verratti terug in de basisopstelling. Warren Zaïre-Emery was met zijn 16 jaar en 343 dagen de jongste speler ooit in de knockout-fase van de Champions League. Bij Bayern was er qua Nederlanders alleen een basisplek voor Matthijs de Ligt. Daley Blind begon op de bank en kwam daar ook niet af. Ryan Gravenberch kreeg kort voor tijd nog wel speeltijd. Noussair Mazraoui was vanwege blessureleed helemaal niet afgereisd richting Parijs. Thomas Müller en Serge Gnabry waren ook reserve en João Cancelo begon als winger op links.

PSG maakte in de eerste helft een teleurstellende indruk en dwong ook nauwelijks kansen af. Neymar en Messi werden nauwelijks bereikt. Bayern rook dat er wat te halen viel en was na bijna een halfuur spelen dicht bij de 0-1. Benjamin Pavard bereikte Jamal Musiala met een mooi balletje, maar de Duitse spelmaker werd de pas afgesneden door Ramos, waardoor slechts een hoekschop volgde. Kort daarop vloog een vrije trap van Joshua Kimmich via de muur naast het doel en kopte Eric Maxim Choupo-Moting via Nuno Mendes net langs de paal. Ramos voorkwam later ook dat Leon Goretzka al koppend zou scoren en Gianluigi Donnarumma voorkwam met een fraaie redding dat een knal van Kimmich in zijn doel zou vliegen. PSG hield stand en haalde de rust zonder kleerscheuren.

Bayern werd steeds sterker naarmate de tweede helft vorderde en de aanvallende intenties werden beloond in de 53ste minuut. Een voorzet vanaf links van Alphonso Davies werd niet goed beoordeeld door Mendes en het was Coman die geheel vrijstaand en met de binnenkant van zijn voet de bal in de verre hoek schoot: 0-1. Gezien zijn verleden bij PSG wilde de aanvaller niet uitbundig juichen, maar desondanks was de voorsprong voor Bayern daar. Christophe Galtier begreep dat het tijd was om Mbappé in te brngen. Bayern bleef echter aanvallen en Donnarumma redde bekwaam op kopballen van De Ligt en Pavard. Daarnaast tikte hij een kopbal van Choupo-Moting katachtig tegen de paal.

De aanhang van PSG veerde ruim een kwartier voor tijd op toen Mbappé uit de rebound en van dichtbij scoorde. De invaller stond echter overduidelijk buitenspel en het doelpunt werd dan ook afgekeurd. Diezelfde Mbappé leek acht minuten voor tijd wel geluk te hebben toen hij van dichtbij in het dak van het doel schoot. Aangever Mendes stond echter buitenspel, al was dat moeilijk te zien, en ook nu greep de VAR dus in. Pavard kreeg nog een tweede gele, en dus rode kaart te zien voor een overtreding net buiten de zestien, en Gravenberch viel kort voor tijd in. Bayern hield ondanks de druk van PSG stand en begint op 8 maart met voordeel aan de return op eigen veld.