Brahim Díaz bezorgt AC Milan de winst tegen aanvallend onmachtig Tottenham

Dinsdag, 14 februari 2023 om 22:58 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:28

AC Milan heeft het heenduel in de achtste finale van de Champions League in winst weten om te zetten. In een ietwat tegenvallende wedstrijd werd Tottenham Hotspur met 1-0 verslagen. Gevierde man aan de zijde van de Italianen was Brahim Díaz, die in de zevende minuut voor het enige doelpunt van de wedstrijd zorgde. Met name Tottenham bleek aanvallend onmachtig en de Londenaren mochten van geluk spreken dat Milan in de slotfase enkele grote kopkansen miste. De return in Engeland vindt op 8 maart plaats.

Milan-trainer Stefano Pioli opteerde voor een 3-4-2-1-formatie. Theo Hernández bekleedde aan de linkerkant een belangrijke rol als opkomende vleugelverdediger. De aanval werd gevormd door Rafael Leão, Olivier Giroud en Díaz. Rade Krunic en Sandro Tonali waren de centrale middenvelders, terwijl Alexis Saelemaekers de rechterkant bestreek. Tottenham-manager Antonio Conte is voldoende hersteld van zijn galblaasoperatie en maakte in het San Siro zijn rentree. De Italiaan moest het stellen zonder Pierre-Emile Højbjerg en Rodrigo Bentancur, waardoor Pape Matar Sarr en Oliver Skipp de centrale middenvelders van dienst waren. Voorin had Conte de beschikking over Dejan Kulusevski, Harry Kane en Son Heung-min, waardoor Oranje-international Arnaut Danjuma op de bank begon.

Het eerste Champions League doelpunt van ????????, is op naam van Brahim ??í???? ? Uiteindelijk weet de Spanjaard met een RvP duik de bal erin te koppen ??#ZiggoSport #UCL #MILTOT pic.twitter.com/Hb3Jyjx7Aq — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 14, 2023

Na een rustige openingsfase kwam Milan in de zevende minuut op voorsprong. Hernández won het duel met Cristian Romero, schoot met links op doel en zag Fraser Forster redding brengen. De vervanger van de geblesseerde Hugo Lloris had daarna eveneens een puike redding in huis op een schot van Díaz, die de daaropvolgende rebound wél wist te benutten: 1-0. Kane had het lastig met de verdediging van Milan. Met name Simon Kjaer bleek een sta-in-de-weg voor de clubtopscorer van de Engelsen. Milan was de betere ploeg en vooral Hernández was met zijn rushes aan de linkerkant dreigend. Tottenham zette in de slotfase van de eerste helft aan en dat leidde in dezelfde aanval tot schietkansen voor Son en Kane. Eerstgenoemde bleek echter buitenspel te staan. Kane probeerde het in de blessuretijd nog met een omhaal, maar raakte de bal niet vol.

Na rust bleven de kansen schaars. Het spel speelde zich met name op het middenveld af en spaarzame aanvallende intenties werden al snel in de kiem gesmoord door de alerte defensies. Beide ploegen probeerden met name uit dode spelmomenten toe te slaan, maar tot echt gevaar leidde dat niet. Na de entree van Richarlison trok Tottenham meer naar voren, maar opnieuw bleven grote kansen uit. Pioli besloot Díaz naar de kant te halen ten faveure van Charles De Ketelaere en hij kon amper een minuut na zijn entree voor de 2-0 zorgen. Giroud bereikte de ongedekte Belg, die zijn kopbal rakelings naast zag gaan.

Vlak daarna kreeg ook Malick Thiaw een enorme kans. De verdediger kopte in zeer kansrijke positie voorlangs. Danjuma mocht tien minuten voor tijd invallen en een minuut na zijn rentree kreeg Sarr een goede schietkans. De middenvelder schoot een paar meter naast. Niet veel later kregen de Londenaren een hoekschop en daaruit kreeg Eric Dier een goede kopkans. De Engels international raakte de bal verkeerd, waardoor een doeltrap resteerde. Tottenham bleek daarna niet in staat om een echt slotoffensief te starten. In de zes minuten aan blessuretijd stichtten beide ploegen geen gevaar meer.