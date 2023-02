Sneijder wijst De Ligt op twee inschattingsfouten: ‘Dodelijk, dat mag niet’

Dinsdag, 14 februari 2023 om 22:20 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:37

Wesley Sneijder was voorafgaand aan de kraker tussen Paris Saint-Germain en Bayern München nog zeer positief over de opmars van Matthijs de Ligt bij de Duitse grootmacht. In de rust van het Champions League-duel in Parijs toont de analist zich een stuk kritischer. Sneijder vindt dat De Ligt soms te veel risico's neemt, waardoor Bayern bij balverlies in gevaarlijke situaties terechtkomt. PSG wist daar echter nog niet van te profiteren. Dankzij Kingsley Coman staat Bayern inmiddels met 0-1 voor.

"Bayern München heeft veel meer balbezit en zet ook hoog druk, maar het gaat om die kleine momenten", concludeert Sneijder bij RTL7, terwijl hij een situatie aanhaalt waarin De Ligt volgens hem onnodig naar voren stapt bij balverlies van Bayern. "Waar ik hem voor de uitzending complimenten heb gegeven met de restverdediging, daar moet hij nu korter zitten. Hier draait hij, en dan ligt er wel ruimte. En dat zijn kleine dingen." Sneijder verwijst daarnaast naar het instappen van de verdediger nabij de zestien van PSG.

Sneijder zag De Ligt in deze situatie te ver naar voren stappen.

"Dat is dodelijk hier op het middenveld", zo oordeelt de kritische Sneijder bij het zien van de beelden van De Ligt. "Dat moet niet, blijf dan hangen. Je ziet de ruimte hier veel te groot worden. Die drie achterop bij Bayern veroorzaken eigenlijk dat gat. Dat zijn eigenlijk de enige twee momenten dat PSG eruit is gekomen." Sneijder is overigens niet te spreken over de thuisclub. "Ze spelen heel erg laf, op de eigen helft. Maar knap van Bayern dat ze hoog druk zetten. Maar ze creëren niets, dus de organisatie klopt wel bij PSG."

Sneijder toonde zich voorafgaand aan de topper in de Champions League nog complimenteus richting De Ligt. "Ik heb lang mijn twijfels over hem gehad", zo opende Sneijder. "Omdat ik het gevoel had dat naarmate hij ouder zou worden, ook zwaarder zou worden. Moeilijk dan met wenden en keren. Maar die doet me nu wel verbazen, die is een van de belangrijkste schakels achterin bij Bayern."

