Leeds United gaat niet langer voor grote naam en staakt zoektocht

Dinsdag, 14 februari 2023 om 21:22 • Bart DHanis • Laatste update: 21:24

Leeds United heeft dinsdag via de officiële kanalen bekendgemaakt voorlopig niet op zoek te gaan naar een nieuwe manager. Michael Skubala, die ook tijdens de twee duels met Manchester United namens Leeds op de trainersstoel zat, zal de komende tijd aanblijven. De trainer van Leeds United Onder 21 zal de komende tijd geflankeerd worden door Paco Gallardo en Chris Amas. De nummer zeventien van de Premier League was sinds het ontslag van Jesse Marsch op 6 februari op zoek naar een nieuwe manager.

In de zoektocht naar een nieuwe manager kwam Leeds uit bij onder anderen Feyenoord-trainer Arne Slot. Slot bedankte voor de klus en ook de trainer van Rayo Vallecano, Andoni Iraola, verhuisde niet naar de Premier League. Zijn club liet hem niet vertrekken, al zou de Spanjaard zelf wel oren hebben gehad naar de Engelse uitdaging. Ook dacht Leeds aan Celtic-trainer Ange Postecoglou en West Bromwich Albion-coach Carlos Corberan.

Leeds werd vorige week ook nadrukkelijk in verband gebracht met de bij Ajax ontslagen Alfred Schreuder. De Nederlander was volgens BBC News niet alleen aanwezig bij de wedstrijd tussen Leeds en Manchester United (0-2 verlies), maar kreeg ook een rondleiding op Elland Road en over het trainingscomplex. Na een verschil van inzicht tussen de verschillende clubeigenaren werd er echter een streep door de naam van de Nederlander gezet.

Jesse Marsch vindt nieuw onderdak

Het lijkt erop dat de bij Leeds ontslagen Jesse Marsch al vrij snel een nieuwe club heeft gevonden. De Amerikaanse manager moet Southampton gaan behoeden voor degradatie. The Saints dragen momenteel de rode lantaarn en spelen komende zaterdag op Stamford Bridge tegen Chelsea. Het is de bedoeling dat Marsch dan al bij zijn nieuwe club op de bank zit.