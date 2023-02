Wesley Sneijder vreest het ergste: ‘Dat wordt een vrijwel kansloze situatie’

Dinsdag, 14 februari 2023 om 21:06 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:34

Wesley Sneijder is onder de indruk van de recente optredens van Matthijs de Ligt bij Bayern München. De analist had eerst nog zijn twijfels, maar ziet de Nederlander steeds belangrijker worden bij de Duitse grootmacht. Sneijder vraagt zich daarnaast af wat Bayern van plan is met Daley Blind, die dinsdag tegen Paris Saint-Germain op de bank begint en met João Cancelo een geduchte concurrent heeft.

"Ik heb lang mijn twijfels over hem gehad", opent Sneijder in de Champions League-uitzending van RTL7. "Omdat ik het gevoel had dat naarmate hij ouder zou worden, ook zwaarder zou worden. Moeilijk dan met wenden en keren. Maar die doet me nu wel verbazen, die is een van de belangrijkste schakels achterin bij Bayern." Presentator Humberto Tan verlegt de aandacht naar Blind en oppert dat de voormalig Ajacied niet erg blij kan zijn met de tussentijdse komst van Cancelo.

Zorgen om Blind

"Nee, natuurlijk niet. En dan ook nog eens met Davies erbij", verwijst Sneijder naar de linksback van Bayern. "Dat wordt een vrijwel kansloze situatie voor hem voor de linksbackpositie. Maar wij weten niet waarvoor hij is gehaald door Bayern. Misschien heeft die trainer (Julian Nagelsmann, red.) wel ideeën met hem als een van de controleurs voor de verdediging. Als een soort verlengstuk in de opbouw. Dat kan hij natuurlijk wel. We weten alleen dat het kwetsbaar wordt met hem achterin. Maar ik hoop wel voor hem dat hij weer minuten gaat maken", blijft Sneijder hoopvol naar de toekomst kijken.

Nagelsmann koos zaterdag tegen VfL Bochum (3-0 winst) nog voor Cancelo als linksback, met Davies en Blind die op de bank begonnen. Tegen PSG speelt Cancelo als een soort wingback op links, met wederom reserverollen voor Davies en Blind. Laatstgenoemde kwam sinds zijn komst naar Bayern tot twee optredens van in totaal 35 minuten in de Bundesliga. Nagelsmann gebruikte hem daarnaast eenmaal in de DFB-Pokal. Overigens keert Lucas Hernández over enkele maanden terug van een zware knieblessure, opgelopen op het WK in Qatar.