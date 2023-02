Zestienjarige Zaïre-Emery schrijft Champions League-geschiedenis

Dinsdag, 14 februari 2023 om 20:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:01

Warren Zaïre-Emery schrijft dinsdagavond geschiedenis bij het duel tussen zijn club Paris Saint-Germain en Bayern München. De zestienjarige, die op 8 maart zeventien wordt, heeft van trainer Christophe Galtier een basisplaats gekregen en is met zijn 16 jaar en 343 dagen de jongste basisspeler ooit in de knock-outfase van de Champions League.

De middenvelder maakte zijn debuut voor de Parijzenaren in augustus 2022 en werd toen al de jongste speler in de clubgeschiedenis. Hij maakte indruk en wist ook als jongste speler ooit te scoren voor PSG. Zaïre-Emery voegde zich in 2020 in de jeugdopleiding van de club, waar hij snel grote stappen maakte. Afgelopen weekend speelde hij negentig minuten mee in de met 3-1 verloren wedstrijd bij AS Monaco en was daarin goed voor een treffer in een verder vruchteloze avond voor PSG.

????



À 16 ans et 343 jours, Warren Zaïre-Emery devient le plus jeune joueur de l'histoire à débuter un match à élimination directe de @ChampionsLeague ! ?#PSGFCB I #UCL pic.twitter.com/7eeB48CDIm — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 14, 2023

De basisplaats van Zaïre-Emery hangt samen met de afwezigheid van Kylian Mbappé. De sterspeler is niet fit genoeg bevonden om aan de aftrap te staan. Wel zit de topscorer van het afgelopen WK op de bank. Zaïre-Emery deed tot nu toe elf keer meer in de Ligue 1 en was daarin goed voor twee treffers. Neymar en Lionel Messi moeten tegen Bayern voor de aanvallende dreiging zorgen. Zaïre-Emery staat op het middenveld naast Danilo Pereira en Marco Verratti.