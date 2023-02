Vaessen ontving bizarre berichten: ‘Alles rondom Ralf maakte mij emotioneel'

RKC Waalwijk-doelman Etienne Vaessen heeft na afloop van de competitiewedstrijd tegen Ajax (3-1 verlies) maar liefst 250 berichtjes op social media-platform Instagram ontvangen. Omdat de meeste van deze berichtjes het woord ‘kanker’ bevatten, besloot Vaessen er een aantal te delen op zijn Instagram-pagina. “Dit moet gewoon verdwijnen”, schrijft de sluitpost bij zijn bericht. In gesprek met Omroep Brabant vertelt Vaessen dat hij niet wist wat hij meemaakte toen hij na het duel met Ajax zijn mobiel opende. “Ik ben op een gegeven moment gestopt met alles te openen en te lezen", aldus de Bredase keeper.

In elk bericht stond dat ik kanker moest krijgen of werd deze ziekte als bijvoeglijk naamwoord gebruikt. Echt bizar", gaat Vaessen, die wordt verweten tijd te rekken tegen Ajax, met zijn verhaal verder. De doelman is een gemene opmerking naar zijn adres echter wel gewend, maar vindt wat hij dit weekend heeft meegemaakt een brug te ver gaan. “Ik weet dat ik irritant ben in het veld, maar laat het K-woord achterwege. Noem me dan gewoon klootzak of lul. Dat vind ik niet erg.” Zo noemt de doelman als voorbeeld een opstootje met Xavi Simons in de wedstrijd tegen PSV van vorig jaar september. "Na dat opstootje kreeg ik berichtjes waarin mensen me uitmaakten voor mafkees. Daar kan ik wel om lachen."

#ajax fans konden het niet hebben op de manier hoe Etiënne Vaessen heeft gekeept bij #Ajaxrkc ik snap de frustratie enigszins, maar dit is gewoon dieptriest en je geeft je club een slechte naam hierdoor! pic.twitter.com/lYMQsyu8we — Football_TalkNL (@Football_TalkNL) February 13, 2023

Ralf Seuntjens

Het gescheld met kanker raakt de 27-jarige sluitpost van RKC vooral omdat vriend en collega Ralf Seuntjens net is hersteld van de ziekte. “Misschien dat ik daarom die boodschap op mijn pagina plaatste. Alles rondom hem maakt mij emotioneel.” Bij Seuntjens werd in mei vorig jaar een tumor in zijn schouder ontdekt. Hij had toen net de overstap van NAC Breda naar de Japanse club FC Imabari gemaakt. Vorige maand bleek uit een scan dat de activiteit van lymfeklierkanker was verdwenen. Momenteel werkt de 33-jarige aanvaller aan zijn terugkeer als voetballer.

Vaessen geeft aan dat hij met zijn berichtje hoopt dat mensen zichzelf in de spiegel gaan aankijken en hun gedrag veranderen. “Wellicht dat mijn bericht helpt. Het schelden met kanker moet gewoon verdwijnen. Ik weet dat het lastig wordt en ik weet ook geen concrete oplossing, maar ik hoop dat dit een bijdrage levert.” De RKC-goalie sluit zijn bericht op Instagram af met #triestvolk. Inmiddels is het bericht niet meer op de pagina van Vaessen te zien.